Son dakika haberi: Esra Erol'da şok yüzleşme! İnekleri sattırıp estetik yaptırmıştı

Son dakika haberleri... atv'nin reyting rekortmeni programı 'Esra Erol'da' ya bu hafta Meral Okur damga vurdu. Samsun'da yaşayan 39 yaşındaki Yalçın Okur, bütün hayvanlarını yarı fiyatını satıp, eşine isteği üzerine estetik yaptırdı. 'Onu baştan yaptım' diyen Okur, Esra Erol'dan yardım istedi. "Madem terk edecektin estetik yaptırmadan gitseydin. Bir kere 'canım kocacım' deseydin dünyaları verirdim" diyerek gözyaşlarına boğulan adamı stüdyodakiler teselli etti. İnekleri sattırıp estetik yaptıran Meral Okur ve eşi Yalçın Okur'la yüzleşti... İşte ilginç olayın ayrıntıları...