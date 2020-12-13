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Haberler Galeri Son dakika haberi: Evdeki eğlence kanlı bitti! Kaçmaya çalıştı, peşinden gelip vurdu...

Son dakika haberi: Evdeki eğlence kanlı bitti! Kaçmaya çalıştı, peşinden gelip vurdu...

Şişli'de gece saatlerinde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Bir evin bodrum katında toplanan arkadaş grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce kavgada silahlar konuştu. Taraflardan biri, evden ayrılarak kaçmaya çalışan Selçuk Durna'ya takside ateş açtı. Durna kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı hastaneye kaldırılırken 4'ü kadın 7 kişi polis ekiplerinde gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 13.12.2020 10:34 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020 10:38
Son dakika haberi: Evdeki eğlence kanlı bitti! Kaçmaya çalıştı, peşinden gelip vurdu...

SON DAKİKA HABERİ!

Olay, saat 02.30 sıralarında Şişli'nin Mecidiyeköy Mahallesi Atakan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında bulunan dairede eğlenen grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma çıktı.

Son dakika haberi: Evdeki eğlence kanlı bitti! Kaçmaya çalıştı, peşinden gelip vurdu...

EVDEN KAÇARKEN PEŞİNDEN KOŞUP SİLAHLA YARALADI

Evin içinde çıkan tartışma sonucu iki taraf birbirlerine silahla ateş etmeye başladı. Daha sonra sokağa taşan tartışmada, evden ayrılarak taksiye binen bir kişiye, Selçuk Durna saldırdı.

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Son dakika haberi: Evdeki eğlence kanlı bitti! Kaçmaya çalıştı, peşinden gelip vurdu...

Taksiye saldıran Durnaya'ya, aracın içindeki kişi silahla ateş etti. Karnına isabet eden mermi sonucu Durna yerde kalırken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

Son dakika haberi: Evdeki eğlence kanlı bitti! Kaçmaya çalıştı, peşinden gelip vurdu...

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, karnından yaralanan Durna'ya yaptıkları ilk müdahalenin ardından Şişli Etfal Hastanesi'ne kaldırdı.

Son dakika haberi: Evdeki eğlence kanlı bitti! Kaçmaya çalıştı, peşinden gelip vurdu...

Kavga sonrası evden ayrılarak uzaklaşmaya çalışan 3'ü kadın 4 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay sonucunda 4'ü kadın toplam 7 kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Durna'yı yaralayan taksi içindeki saldırganı yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

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