HaberlerGaleriSon dakika haberi: Evdeki eğlence kanlı bitti! Kaçmaya çalıştı, peşinden gelip vurdu...
Son dakika haberi: Evdeki eğlence kanlı bitti! Kaçmaya çalıştı, peşinden gelip vurdu...
İstanbul Şişli'de gece saatlerinde dehşet dolu dakikalar yaşandı. Bir evin bodrum katında toplanan arkadaş grubu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce kavgada silahlar konuştu. Taraflardan biri, evden ayrılarak kaçmaya çalışan Selçuk Durna'ya takside ateş açtı. Durna kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı hastaneye kaldırılırken 4'ü kadın 7 kişi polis ekiplerinde gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 13.12.2020
10:34
Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
10:38
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