Son Dakika Haberi: Güncel ve canlı altın fiyatları! 14 Haziran 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

22 ayar bilezik, gram ve cumhuriyet altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Pandemi süreci boyunca ciddi yükselişler yaşayan ve rekor rakamları gören altın, geçtiğimiz haftadan beri değer kaybediyor. Kapalıçarşı'dan gelen son bilgilere göre altının gram fiyatı bu sabah 508 liradan işlem görüyor. ONS ile beraber ata, cumhuriyet, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatlarında da hareketlilik sürüyor! Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları