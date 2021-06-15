Son Dakika Haberi: Güncel ve canlı altın fiyatları! 14 Haziran 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

Salgın döneminin en başından beri hareketli bir grafik çizen altın fiyatları, bugüne de hareketli bir grafik içerisinde başladı. Yatırımcısından meraklısına kadar pek çok kişinin merak ettiği altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün erken saatlerde Kapalıçarşı'dan gelen verilere göre, altının gramı 508 TL'den işlem görürken çeyrek fiyatı ise 821 TL ile işlem görmeye başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları