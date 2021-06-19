Son Dakika Haberi! Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yatırımcısından meraklısına kadar pek çok kişinin merak ettiği altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika bilgileri.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (19 HAZİRAN)

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