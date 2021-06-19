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Haberler Yaşam Son Dakika Haberi! Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 19.06.2021 21:02 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021 21:02

Haberi! Güncel ve canlı : 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Pandeminin en başından beri yükseliş grafiği içerisinde bulunan altın, geride bıraktığımız haftayı düşüş ile tamamladı. Altının gram fiyatı akşam saatlerinde 495 liradan işlem görüyor. ONS ile beraber ata, cumhuriyet, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatlarında da hareketlilik sürüyor! Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

Son Dakika Haberi! Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet ve çeyrek bugün ne kadar sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yatırımcısından meraklısına kadar pek çok kişinin merak ettiği altın fiyatları ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika bilgileri.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? (19 HAZİRAN)

Güncel ve canlı altın fiyatlarına haberimizden ulaşabilir, anlık rakamları takip edebilirsiniz…

Son Dakika Haberi! Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 448,81

SATIŞ: 480,17

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Son Dakika Haberi! Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.268,00

SATIŞ: 3.346,00

Son Dakika Haberi! Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.294,00

SATIŞ: 3.344,00

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Son Dakika Haberi! Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.179,93

SATIŞ: 3.241,44

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