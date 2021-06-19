Son Dakika Haberi! Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Pandeminin en başından beri yükseliş grafiği içerisinde bulunan altın, geride bıraktığımız haftayı düşüş ile tamamladı. Altının gram fiyatı akşam saatlerinde 495 liradan işlem görüyor. ONS ile beraber ata, cumhuriyet, tam, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatlarında da hareketlilik sürüyor! Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları