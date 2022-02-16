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Haberler Yaşam Son dakika haberi: Halil Falyalı suikastında flaş gelişme! O ismin kıyafetleri bulundu...
Giriş Tarihi: 16.02.2022 13:46 Güncelleme Tarihi: 16.02.2022 13:48

Son dakika haberi: Halil Falyalı suikastında flaş gelişme! O ismin kıyafetleri bulundu...

Son dakika haberine göre; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili polis, cinayette kullanılan silahların yanı sıra şüpheli Mustafa Söylemez'in giydiği kıyafetlerin de bulunduğunu açıkladı.

İHA
Son dakika haberi: Halil Falyalı suikastında flaş gelişme! O ismin kıyafetleri bulundu...

SON DAKİKA HABERİ: HALİL FALYALI SUİKASTINDA FLAŞ GELİŞME! O İSMİN KIYAFETLERİ BULUNDU...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırı hakkında flaş bir gelişme yaşandı!

Son dakika haberi: Halil Falyalı suikastında flaş gelişme! O ismin kıyafetleri bulundu...

Mahkemeye tespit edilen bulgular ile ilgili bilgi veren polis, cinayette kullanılan silahların yanı sıra şahısların giydiği kıyafetlerin de bulunduğu soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

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Son dakika haberi: Halil Falyalı suikastında flaş gelişme! O ismin kıyafetleri bulundu...

Polis, ele geçirilen üç silahın da saldırıda kullanıldığını ve bulunan tabancalardan birinin balistik incelemeler sonucunda Ankara'da bir şahsın yaralanması olayında da kullanıldığının tespit edildiğini belirtti.

Son dakika haberi: Halil Falyalı suikastında flaş gelişme! O ismin kıyafetleri bulundu...

Polis ayrıca, olayda tutuklanan zanlıların eşyalarının DNA ve barut izi için Ankara'ya gönderildiğini ve Mustafa Söylemez'in olay yerinden kaçarken bıraktığı mont ve ayakkabısının da bulunduğunu açıkladı.

Son dakika haberi: Halil Falyalı suikastında flaş gelişme! O ismin kıyafetleri bulundu...

"80 KAMERA KAYDI İNCELEMEYE ALINDI''

Polis, olayla ilgili 300'den fazla kişi ile görüşüldüğünü, yaklaşık 100 kişinin ifadesinin alındığını, zanlıların kaçtığı bölgelerden ise 80 kamera kaydı toplandığını bildirdi.

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