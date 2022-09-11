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SON DAKİKA HABERİ! İstanbul'a 2 kritik hava durumu uyarısı: Çarşamba gününe kadar etkili olacak!
Giriş Tarihi: 11.09.2022 23:54
Güncelleme Tarihi: 12.09.2022
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SON DAKİKA HABERİ! İstanbul'a 2 kritik hava durumu uyarısı: Çarşamba gününe kadar etkili olacak!
Son dakika haberi... İstanbul için 2 kritik hava durumu uyarısı geldi. AKOM verilerine göre; İstanbul'da Pazartesi sabah saatlerinden itibaren serin hava etkisini gösterecek. Çarşamba gününe kadar sürecek olan serin havalar ile birlikte kuvvetli yağış da bekleniyor. İşte İstanbul ve Türkiye için yeni haftanın hava durumu raporu!