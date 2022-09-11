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Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERİ! İstanbul'a 2 kritik hava durumu uyarısı: Çarşamba gününe kadar etkili olacak!
Giriş Tarihi: 11.09.2022 23:54 Güncelleme Tarihi: 12.09.2022 00:07

SON DAKİKA HABERİ! İstanbul'a 2 kritik hava durumu uyarısı: Çarşamba gününe kadar etkili olacak!

Son dakika haberi... İstanbul için 2 kritik hava durumu uyarısı geldi. AKOM verilerine göre; İstanbul'da Pazartesi sabah saatlerinden itibaren serin hava etkisini gösterecek. Çarşamba gününe kadar sürecek olan serin havalar ile birlikte kuvvetli yağış da bekleniyor. İşte İstanbul ve Türkiye için yeni haftanın hava durumu raporu!

SON DAKİKA HABERİ! İstanbul’a 2 kritik hava durumu uyarısı: Çarşamba gününe kadar etkili olacak!

Son dakika haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul hava durumu da dahil 11-15 Eylül tarihlerini kapsayan 5 günlük hava durumu raporunu açıkladı. İstanbul ve birçok ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA HABERİ! İstanbul’a 2 kritik hava durumu uyarısı: Çarşamba gününe kadar etkili olacak!

AKOM verilerine göre de; İstanbul, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren Çarşamba gününe kadar serin ve yağışlı havaları yaşayacak.

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SON DAKİKA HABERİ! İstanbul’a 2 kritik hava durumu uyarısı: Çarşamba gününe kadar etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ise, önümüzdeki 5 güne ait hava durumu raporunu paylaştı. Buna göre; sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HABERİ! İstanbul’a 2 kritik hava durumu uyarısı: Çarşamba gününe kadar etkili olacak!

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve batılı, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

SON DAKİKA HABERİ! İstanbul’a 2 kritik hava durumu uyarısı: Çarşamba gününe kadar etkili olacak!

Öte yandan, İstanbul ve Ankara dahil birçok il için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.

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