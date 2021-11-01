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Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERİ | İstanbul’da kanlı olay: Trafikte kafasından vurdu!
Giriş Tarihi: 01.11.2021 12:12 Güncelleme Tarihi: 01.11.2021 12:52

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul’da kanlı olay: Trafikte kafasından vurdu!

Son dakika: İstanbul Pendik'te yol verme tartışmasında bir kişi başından vurularak ağır yaralandı. İşte korkunç olayın son dakika detayları

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul’da kanlı olay: Trafikte kafasından vurdu!

SON DAKİKA: MEGAKENT İSTANBUL'DA DEHŞET!

Son dakika: Kanlı olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Pendik'teki Gözdağı Caddesi'nde yaşandı.

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul’da kanlı olay: Trafikte kafasından vurdu!

İddiaya göre Umut Özaki ile başka bir aracın sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

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SON DAKİKA HABERİ | İstanbul’da kanlı olay: Trafikte kafasından vurdu!

SON DAKİKA HABERİ: SİLAHI ÇEKTİ KAFASINDAN VURDU!

Tartışma büyüyünce Özaki silahla başından vuruldu.

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul’da kanlı olay: Trafikte kafasından vurdu!

Silahlı saldırgan aracına binerek hızla olay yerinden kaçtı.

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul’da kanlı olay: Trafikte kafasından vurdu!

Olayı gören çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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