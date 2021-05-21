HaberlerYaşamSon dakika haberi: İstanbul'da tedirgin eden manzara! "En kötü zamanında bile böyle görmedim"
Giriş Tarihi: 19.05.2021 17:11Güncelleme Tarihi: 21.05.2021 08:49
Son dakika haberi: İstanbul'da tedirgin eden manzara! "En kötü zamanında bile böyle görmedim"
Marmara Denizi'nde son günlerde görülen deniz salyası şimdi de Kadıköy'den geçen Kurbağalıdere'yi kapladı. Derede beton dökülmüş gibi tabaka oluşturan salya havadan da görüntülendi. Kirlilikten duyduğu rahatsızlığı dile getiren Erdoğan Biçer isimli vatandaş, "En kötü zamanında bile böyle görmedim burayı. Hiç iyi bir görüntü değil." dedi.