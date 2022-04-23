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Son dakika haberi: İzmir'de babası ve babaannesini döven cani hakkında karar! Görüntüler Türkiye'nin içini sızlatmıştı
Giriş Tarihi: 23.04.2022 16:09
Güncelleme Tarihi: 23.04.2022
16:11
Son dakika haberi: İzmir'de babası ve babaannesini döven cani hakkında karar! Görüntüler Türkiye'nin içini sızlatmıştı
Son dakika haberi... İzmir'deki dehşet görüntüleri, Türkiye'nin içini sızlattı. Narlıdere ilçesinde bir kişi, babası ve babaannesini darbedip, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Kimliği belirlenen zanlıyla ilgili flaş karar da verildi.