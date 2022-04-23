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Haberler Yaşam Son dakika haberi: İzmir'de babası ve babaannesini döven cani hakkında karar! Görüntüler Türkiye'nin içini sızlatmıştı
Giriş Tarihi: 23.04.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022 16:11

Son dakika haberi: İzmir'de babası ve babaannesini döven cani hakkında karar! Görüntüler Türkiye'nin içini sızlatmıştı

Son dakika haberi... İzmir'deki dehşet görüntüleri, Türkiye'nin içini sızlattı. Narlıdere ilçesinde bir kişi, babası ve babaannesini darbedip, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Kimliği belirlenen zanlıyla ilgili flaş karar da verildi.

DHA
Son dakika haberi: İzmir’de babası ve babaannesini döven cani hakkında karar! Görüntüler Türkiye’nin içini sızlatmıştı

Son dakika haberi... Narlıdere ilçesinde yaşayan bir kişi, yaşlı baba ve babaannesine şiddet uyguladığı, küfür ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Son dakika haberi: İzmir’de babası ve babaannesini döven cani hakkında karar! Görüntüler Türkiye’nin içini sızlatmıştı

Sosyal medyada hızla yayılan ve tepki çeken görüntülerin ardından şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Görüntülerden kimliği tespit edilen Y.G., Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçedeki adresinde yakalandı. Gözaltına alınan Y.G.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.

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Son dakika haberi: İzmir’de babası ve babaannesini döven cani hakkında karar! Görüntüler Türkiye’nin içini sızlatmıştı

Öte yandan gözaltına alınan Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burada hakim karşısına çıkarılan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haberi: İzmir’de babası ve babaannesini döven cani hakkında karar! Görüntüler Türkiye’nin içini sızlatmıştı

Birlikte yaşadıkları Y.G. tarafından darbedildikten sonra videoya alınan şüphelinin babası ve babaannesiin ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Son dakika haberi: İzmir’de babası ve babaannesini döven cani hakkında karar! Görüntüler Türkiye’nin içini sızlatmıştı

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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