Son dakika haberi: İzmir’de babası ve babaannesini döven cani hakkında karar! Görüntüler Türkiye’nin içini sızlatmıştı

Sosyal medyada hızla yayılan ve tepki çeken görüntülerin ardından şüpheliyi yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Görüntülerden kimliği tespit edilen Y.G., Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, ilçedeki adresinde yakalandı. Gözaltına alınan Y.G.'nin psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü.



