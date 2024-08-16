Giriş Tarihi: 16.08.2024 08:48
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024
08:48
Son dakika haberi: Kaçak sünnet sonrası cinsel organı kesilmişti: 7 yaşındaki çocuktan haber var!
Türkiye, Kayseri'de yaşanan kaçak sünnet skandalı tüyler ürpertti. Yapılan sünnet operasyonu sonrası 7 yaşındaki F.E.B.'nin kangren olan cinsel organı kesildi. Operasyonu yapan Hüdai Çeliker ile sağlık kabini sahibi Safiye D. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haftalardır yoğun bakımda yaşam savaşı veren talihsiz çocukla ilgili tedavi gördüğü hastaneden haber geldi…