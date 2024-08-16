Son dakika haberi: Kaçak sünnet sonrası cinsel organı kesilmişti: 7 yaşındaki çocuktan haber var!

CİNSEL ORGANI KANGREN OLDU

Yaşananlara SABAH'a anlatan Y.B., "Sarılan bandajın 24 saat sonra çıkarılması gerekiyormuş. Bilmediğimiz için sökmedik. O nedenle şişme ve morarma oluştu. Üç gün sonra ulaştığımız sağlık memuru, 'çocuğu suya oturtup bandajı çıkarın. Bir şey olmaz. Şişmeler normal" dedi. Ancak bandaj aşırı sıkıldığı için bir parçasını çıkaramadık. Ben işteyken eve gelen ablam, morarmayı fark edince, sağlık kabinine götürmüş. Sağlık memuru Hüdai Çeliker, bandajı oğlumdan bağırta bağırta sökmüş. Sonrasında oğlum daha çok rahatsızlandı ve morarma arttı. Sabah tekrar sağlık kabinine götürdüm. Yine çocuğun bir şeyi olmadığını, bize naz yaptığını öne sürüp, 'eve bırak işe git' dedi.