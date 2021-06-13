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Haberler Yaşam Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı’dan altın fiyatları bilgisi geldi! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 13.06.2021 10:02 Güncelleme Tarihi: 13.06.2021 10:02

Haberi: ’dan bilgisi geldi! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç para?

Piyasaların kalbinin attığı 'dan ile ilgili bilgileri gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftayı düşüş ile kapatan altının gram fiyatı 506 liraya kadar geriledi. Yatırımcılar güncel ve canlı altın fiyatlarını anlık olarak takip etmek istiyor. Bu kapsamda "13 Haziran 2021 Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt arıyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 13 Haziran Pazar ONS, Cumhuriyet, Ata, Gram ve Çeyrek altın fiyatları

Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı’dan altın fiyatları bilgisi geldi! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç para?

bugün ne kadar, kaç para sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz haftada inişli çıkışlı grafiğini sürdüren altının gram fiyatı bu sabaha, 506 lira civarından başladı. Gram altınla beraber, ONS, yarım, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, tam ve çeyrek altın fiyatlarında da düşüş yaşanıyor. Buna göre, 13 Haziran Çarşamba altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları

Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı’dan altın fiyatları bilgisi geldi! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 456,15

SATIŞ: 487,80

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Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı’dan altın fiyatları bilgisi geldi! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.367,00

SATIŞ: 3.419,00

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Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı’dan altın fiyatları bilgisi geldi! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç para?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.638,00

SATIŞ: 1.672,00

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Son Dakika Haberi: Kapalıçarşı’dan altın fiyatları bilgisi geldi! 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın bugün ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.322,00

SATIŞ: 3.417,00

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