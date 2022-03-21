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SON DAKİKA: Kars ve Ardahan'da bugün okullar tatil mi? 21 Mart bugün Kars ve Ardahan'da kar tatili var mı?
Giriş Tarihi: 21.03.2022 04:26
Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
04:26
SON DAKİKA: Kars ve Ardahan'da bugün okullar tatil mi? 21 Mart bugün Kars ve Ardahan'da kar tatili var mı?
Kars ve Ardahan'de kar tatili var mı? Türkiye'de etkisini hissetiren kar yağışı nedeniyle pek çok ilimizde 18 Mart Cuma günü okullar kar tatili ilan edildi. Yeni haftanın ilk gününde de kar yağışı pekçok ilimizde görülecek. Bu sebepten dolayı yaşadığı illerde kar yağışı olan öğrenciler ve aileleri yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Özellikle Ardahan ve Kars'ta da kar yağışı devam edecek ve don görülecek. Peki, 21 Mart Pazartesi Kars'ta bugün okullar tatil mi? Ardahan'da okullar tatil mi? İşte detaylar;