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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kars ve Ardahan'da bugün okullar tatil mi? 21 Mart bugün Kars ve Ardahan'da kar tatili var mı?
Giriş Tarihi: 21.03.2022 04:26 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 04:26

SON DAKİKA: Kars ve Ardahan'da bugün okullar tatil mi? 21 Mart bugün Kars ve Ardahan'da kar tatili var mı?

Kars ve Ardahan'de kar tatili var mı? Türkiye'de etkisini hissetiren kar yağışı nedeniyle pek çok ilimizde 18 Mart Cuma günü okullar kar tatili ilan edildi. Yeni haftanın ilk gününde de kar yağışı pekçok ilimizde görülecek. Bu sebepten dolayı yaşadığı illerde kar yağışı olan öğrenciler ve aileleri yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Özellikle Ardahan ve Kars'ta da kar yağışı devam edecek ve don görülecek. Peki, 21 Mart Pazartesi Kars'ta bugün okullar tatil mi? Ardahan'da okullar tatil mi? İşte detaylar;

SON DAKİKA: Kars ve Ardahan’da bugün okullar tatil mi? 21 Mart bugün Kars ve Ardahan’da kar tatili var mı?

Kar yağışı yeni haftada Pazartesi günü de yurdun büyük bir bölümünde etkisini gösterecek. Okulların 18 Mart günü bazı illerimizde tatil edilmesi ile birlikte yeni haftada da bir tatil haberinin olup olmayacağı merak ediliyor. Bu noktada, Kars ve Ardahan'da bugün okullar tatil mi, kar tatili var mı soruları araştırılıyor. İşte detaylar;

SON DAKİKA: Kars ve Ardahan’da bugün okullar tatil mi? 21 Mart bugün Kars ve Ardahan’da kar tatili var mı?

KARS'TA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Kars'ta okullara kar tatili

Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle eğitim-öğretime 1 gün ara verildi
Kars'ta iki gündür devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 240 köy yolu ulaşıma kapanırken, olumsuz hava koşullarından dolayı okullar 1 gün tatil edildi. Kars Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilimiz genelinde eğitim-öğretime 21.03.2022 Pazartesi günü 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaktır" denildi.

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SON DAKİKA: Kars ve Ardahan’da bugün okullar tatil mi? 21 Mart bugün Kars ve Ardahan’da kar tatili var mı?

ARDAHAN'DA BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

Ardahan'da eğitime kar engeli; 1 gün ara verildi

Ardahan merkez ve ilçelerinde devam eden kar yağışı sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.
Ardahan'da yaklaşık bir haftadan bu yana merkez ve ilçelerinde süren kar yağışı şiddetini sürdürüyor. Ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Ardahan Valiliği tarafından yapılmış olan açıklamada, ''Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 21.03.2022 Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmesine, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin idari izinli sayılmasına karar verilmiştir" denildi.

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