SON DAKİKA: Kars ve Ardahan’da bugün okullar tatil mi? 21 Mart bugün Kars ve Ardahan’da kar tatili var mı?

Kar yağışı yeni haftada Pazartesi günü de yurdun büyük bir bölümünde etkisini gösterecek. Okulların 18 Mart günü bazı illerimizde tatil edilmesi ile birlikte yeni haftada da bir tatil haberinin olup olmayacağı merak ediliyor. Bu noktada, Kars ve Ardahan'da bugün okullar tatil mi, kar tatili var mı soruları araştırılıyor. İşte detaylar;