Son dakika haberi: Kızının doğum gününde kömürlüğe götürdü ve...

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"KIZININ DOĞUM GÜNÜNDE MELEK ABLAMA KIYDI"

10 Şubat günü yeğeni Emine Nur'un doğum günü olduğunu belirten Yonca Yıldız "Biz yeğenimin doğum gününe hazırlanırken, Melek ablamın ölüm günü oldu. Emine Nur nasıl unutacak böyle bir acıyı. Doğum gününde annesi babası annesini öldürdü. Oysa bir önceki doğum günlerinde anneleriyle nasıl mutluydu bu çocuklar. Şimdi 10 yaşında Emine Nur ve 3 yaşındaki Nefes'e ben, ablam ve annem annelik ediyoruz. Çocukların hep gözü yaşlı. Annelerini istiyorlar" dedi.

