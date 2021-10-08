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Yaşam Son dakika haberi: Kızının doğum gününde kömürlüğe götürdü ve...
Giriş Tarihi: 08.10.2021
07:08 Güncelleme Tarihi: 08.10.2021
07:15
Son dakika haberi: Kızının doğum gününde kömürlüğe götürdü ve...
Son dakika haberleri:
İstanbul Fatih'te şoke eden bir cinayet haberi yaşandı. Kızının doğum gününde eşi Melek Güler'i kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü! Şoke eden haberin detaylarına SABAH ulaştı. İşte kumar ve ev yüzünden çıkan tartışmaların sonunda işlenen vahşi cinayetin perde arkası ve çarpıcı son dakika gelişmeleri...
Son dakika haberleri: Fatih'te yaşayan Mahmut Gürler, iddiaya göre geçen 10 Şubat'ta eşi Melek Gürler'i bodrumdaki kömürlüğe götürüp boğarak öldürdü. Cinayetin ardından iş yerine giden koca, yakınlarını arayarak eşine ulaşamadığını söyledi. Bunun üzerine eve giden yakınları genç kadının cansız bedenini buldu.
2 ÇOCUKLARI VARDI
İddiaya göre 2 çocuklu Gürler çifti, kumar ve ev alma konusunda bir süredir tartışma yaşıyordu. Olay günü yine eşiyle tartışan Mahmut Gürler çocuklarına evde oturmalarını söyleyerek eşi Melek Gürler'i kömürlüğe götürdü. Burada eşini boğarak öldüren Mahmut Gürler, daha sonra binadan ayrılarak iş yerine gitti.
UZAKLAŞTIRMA KARARININ ARDINDAN AFFETMİŞTİ
Melek Gürler'in olaydan 6 ay önce eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ve onu kısa bir süre önce affettiği öğrenildi.
OLAY YERİNE GERİ DÖNDÜ
Olaydan sonra tutuklanan Mahmut Gürler, bugün
İstanbul Adliyesi 40. 'Ceza Mahkemesi'nde cinayetten hakim karşısına çıkacak. Duruşma öncesi SABAH'a konuşan Melek Gürler'in kardeşi Yonca Yıldız, "Bu nasıl soğukkanlı bir katil ki önce Melek ablamı öldürmüş. Sonra 3 bileziğini gasp etmiş. 11 yıllık evliydiler. Sonra da eşime ulaşamıyorum diye herkesi aramış. Yetmiyormuş gibi 'her katil olay yerine geri döner' sözünü doğrularcasına öldürdüğü Melek ablamın başına gelip, ah vah edip, seni kim öldürdü deyip, feryat etti" dedi.
SON DAKİKA AÇIKLAMASI: "KIZININ DOĞUM GÜNÜNDE MELEK ABLAMA KIYDI"
10 Şubat günü yeğeni Emine Nur'un doğum günü olduğunu belirten Yonca Yıldız "Biz yeğenimin doğum gününe hazırlanırken, Melek ablamın ölüm günü oldu. Emine Nur nasıl unutacak böyle bir acıyı. Doğum gününde annesi babası annesini öldürdü. Oysa bir önceki doğum günlerinde anneleriyle nasıl mutluydu bu çocuklar. Şimdi 10 yaşında Emine Nur ve 3 yaşındaki Nefes'e ben, ablam ve annem annelik ediyoruz. Çocukların hep gözü yaşlı. Annelerini istiyorlar" dedi.