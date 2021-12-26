Son dakika: Sipariş götüren kadın kuryeye öyle şeyler yaptılar ki: Kadınım dediğim halde…

Vardiya saatinde sipariş götürdüğü sırada bir aracın üzerine geldiğini fark ettiğini söyleyen Elvin Danışmaz, "Selektör yaptım beni fark etsin diye, genelde motosikletleri fark etmiyorlar. Adam üzerime kırdı daha sonra. Ben de korna çaldım. Korna çalınca daha çok fark eder diye düşündüm. Sağa çekti durdu, ben de bir şey diyecek sandım, bazen arkadaşlarımızla denk gelebiliyoruz. Ondan sonra yanına gittim, durdum. Kapıyı açar açmaz motosikletle benim dengemi bozdu.