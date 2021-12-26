HaberlerYaşamSon dakika: Sipariş götüren kadın kuryeye öyle şeyler yaptılar ki: Kadınım dediğim halde…
Giriş Tarihi: 26.12.2021 11:32Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 11:32
Son dakika: Sipariş götüren kadın kuryeye öyle şeyler yaptılar ki: Kadınım dediğim halde…
Son dakika haberi: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde korkunç bir olay yaşandı… Kuryelik yapan 22 yaşındaki Elvin Danışmaz, trafikte tanımadığı şüphelilerin saldırısına uğradı. Kolu alçıya alınan ve aldığı darbeler sonrasında yürümekte güçlük çeken genç kadın, "'Vurmayın' diye bağırdım. 'Kadınım' dediğim halde vurmaya devam ettiler" ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları