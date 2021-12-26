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Haberler Yaşam Son dakika: Sipariş götüren kadın kuryeye öyle şeyler yaptılar ki: Kadınım dediğim halde…
Giriş Tarihi: 26.12.2021 11:32 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 11:32

Son dakika: Sipariş götüren kadın kuryeye öyle şeyler yaptılar ki: Kadınım dediğim halde…

Son dakika haberi: Kocaeli'nin Darıca ilçesinde korkunç bir olay yaşandı… Kuryelik yapan 22 yaşındaki Elvin Danışmaz, trafikte tanımadığı şüphelilerin saldırısına uğradı. Kolu alçıya alınan ve aldığı darbeler sonrasında yürümekte güçlük çeken genç kadın, "'Vurmayın' diye bağırdım. 'Kadınım' dediğim halde vurmaya devam ettiler" ifadelerini kullandı. İşte son dakika haberinin detayları

Son dakika haberi | Kuryeye kabusu yaşattılar: Kadınım dediğim halde…

Son dakika haberi: Korkunç olay Kocaeli Darıca'da yaşandı… Kuryelik yapan 22 yaşındaki Elvin Danışmaz, perşembe günü akşam saatlerinde sipariş götürdüğü sırada bir otomobilin seyir halindeki motosikletini sıkıştırdığını fark etti.

Son dakika haberi | Kuryeye kabusu yaşattılar: Kadınım dediğim halde…

Genç kadın, otomobil sürücüsünün kendisini fark edebilmesi için selektör yapıp kornaya bastı. Bunun üzerine aracını sağa çeken otomobil sürücüsü iddiaya göre, bir anda genç kadına saldırmaya başladı.

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Son dakika haberi | Kuryeye kabusu yaşattılar: Kadınım dediğim halde…

Neye uğradığını anlayamayıp kendisini yerde bulan genç kurye, araçtaki bir şahsın daha kendisine vurmaya başladığını gördü. Yerde kendisini korumaya çalışan genç kadının yardımına çevredekiler koştu. Çevredekilerin yardıma gelmesinin ardından şüpheliler geldikleri araca binerek olay yerinden kaçtı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Son dakika haberi | Kuryeye kabusu yaşattılar: Kadınım dediğim halde…

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı darbeler neticesinde yerden kalkamayan genç kadın, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri ise genç kadını darp eden şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hastanede yapılan tetkiklerde genç kadının kolunda, bileğinde ve parmaklarında çatlaklar oluştuğu, kaburgasında ve vücudunun çeşitli yerlerinde zedelenmelerin meydana geldiği tespit edildi. Kolu alçıya alınarak hastaneden taburcu edilen Danışmaz, çektiği ağrılar yüzünden ayağa kalkmakta ve yürümekte güçlük çekiyor.

Son dakika haberi | Kuryeye kabusu yaşattılar: Kadınım dediğim halde…

Vardiya saatinde sipariş götürdüğü sırada bir aracın üzerine geldiğini fark ettiğini söyleyen Elvin Danışmaz, "Selektör yaptım beni fark etsin diye, genelde motosikletleri fark etmiyorlar. Adam üzerime kırdı daha sonra. Ben de korna çaldım. Korna çalınca daha çok fark eder diye düşündüm. Sağa çekti durdu, ben de bir şey diyecek sandım, bazen arkadaşlarımızla denk gelebiliyoruz. Ondan sonra yanına gittim, durdum. Kapıyı açar açmaz motosikletle benim dengemi bozdu.

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