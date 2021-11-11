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Haberler Yaşam Son dakika haberi | Malatya'da çöken bina için şok savunma! 13 kişi yaralanmıştı
Giriş Tarihi: 11.11.2021 13:12 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 13:14

Son dakika haberi | Malatya'da çöken bina için şok savunma! 13 kişi yaralanmıştı

Malatya'da 13 kişinin yaralanması ile sonuçlanan 2 katlı binanın çökmesine neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan H.D., çıkarıldığı mahkemede kolon değil, aradaki duvarı yıktıklarını söyleyerek, kendisini savundu. Son dakika haberine göre; üst kattaki kıraathanenin tabanının çöktüğünü belirten H.D. "Bina ömrünü tamamladığı için, eski olduğu için yıkılmıştır" dedi.

İHA
Son dakika haberi | Malatya’da çöken bina için şok savunma! 13 kişi yaralanmıştı

Son dakika haberi... Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi İnönü Caddesi üzerinde yaşanan göçük olayı ile ilgili Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, gözaltına alındıktan sonra tutuklanan işletme sahibi H.D.'nin ifadesine ulaşıldı.

Son dakika haberi | Malatya’da çöken bina için şok savunma! 13 kişi yaralanmıştı

"Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklanan H.D.'nin ifadesinde suçlamaları reddederek, kolon yıkıldığı iddialarını yalanladı.

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Son dakika haberi | Malatya’da çöken bina için şok savunma! 13 kişi yaralanmıştı

5 AY ÖNCE KİRALADI

İfadesinde yıkılan binadaki işyerinde 1999 yılında işçi olarak işe başladığını, 2007 yılında ise işyerini kiralayarak tavuk ve çiğ köfte satışı yaptığını anlatan H.D., iş yerinin yanındaki boşalan dükkanı da 5 ay önce kiraladığını kaydetti.

Son dakika haberi | Malatya’da çöken bina için şok savunma! 13 kişi yaralanmıştı

Yaklaşık 3 ay önce de fırında bulunan ocağı yıkarak tadilata başladığını anlatan H.D., ifadesinde, "İş yerimin yanında M.B. isimli şahsın işletmiş olduğu fidecim isimli fırın vardı. 5-6 ay önce işyeri boşalınca bende burayı kiralamak istedim. Konuyu işyeri sahibi T.K.'ya telefonla ilettikten sonra kendisiyle görüşmek üzere Bursa iline gittim burada T.K. ile görüşerek kendisine dükkanı ile benim dükkanı birleştirmek istediğimi aradaki duvarı yıkacağı mı söyledim."

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Son dakika haberi | Malatya’da çöken bina için şok savunma! 13 kişi yaralanmıştı

"T.K. biraz beklememi belirterek beni bir ay sonra telefonla arayarak fırıncı dükkanını benim dükkanımla birleştirebileceğimi söyledi. Bunun üzerine bende 70 bin TL parayı T.K.'nın hesabına havale ettim. Geri kalan borcu ise aydan aya ödeyecektim. Parayı gönderdikten sonra T.K. fırını bana kiraladı benden bunun üzerine 3 ay önce fırın çalışanları M.Ç., C.A. ve kardeşim Y.D. ile birlikte fırını yıkıma başladık. Yıktığımız fırının (ocağın) tavanla herhangi bir bağlantısı yoktu" dedi.

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