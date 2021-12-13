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Haberler Yaşam Son dakika haberi | Meteoroloji ile İstanbul Valiliği uyardı: Yağmur, kar ve fırtına geliyor! Bu saatlere dikkat!
Giriş Tarihi: 13.12.2021 15:43 Güncelleme Tarihi: 13.12.2021 16:01

Son dakika haberi | Meteoroloji ile İstanbul Valiliği uyardı: Yağmur, kar ve fırtına geliyor! Bu saatlere dikkat!

Son dakika haberi: Meteoroloji ile İstanbul Valiliği hava durumu uyarısında bulundu. Alınan son verilere göre; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kuvvetli yağış, İstanbul'da ise fırtına bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları

Son dakika haberi | Meteoroloji ile İstanbul Valiliği uyardı: Yağmur, kar ve fırtına geliyor! Bu saatlere dikkat!

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini açıkladı. Buna göre; bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.

Son dakika haberi | Meteoroloji ile İstanbul Valiliği uyardı: Yağmur, kar ve fırtına geliyor! Bu saatlere dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son uyarıda, "Yapılan son değerlendirmelere göre bu akşam saatlerinden sonra Trakya kesiminde görülecek olan yağmur ve sağanak şeklindeki yağışların Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli 30-60 kilogram/metrekare olması beklendiğinden, ani sel, su baskını yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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Son dakika haberi | Meteoroloji ile İstanbul Valiliği uyardı: Yağmur, kar ve fırtına geliyor! Bu saatlere dikkat!

İSTANBUL VALİLİĞİ UYARDI

İstanbul Valiliği'nden de son dakika açıklaması geldi. Sosyal medyadan duyurulan hava durumu uyarısında şu ifadelere yer verildi:

Son dakika haberi | Meteoroloji ile İstanbul Valiliği uyardı: Yağmur, kar ve fırtına geliyor! Bu saatlere dikkat!

ÇARŞAMBA GÜNÜ ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Meteorolojik verilere göre; rüzgârın Marmara Denizi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şeklinde eseceği; fırtınanın Çarşamba günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

Son dakika haberi | Meteoroloji ile İstanbul Valiliği uyardı: Yağmur, kar ve fırtına geliyor! Bu saatlere dikkat!

SON DAKİKA | İSTANBUL'DA FIRTINA BEKLENİYOR

İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin değerlendirmelerine göre; rüzgârın; Marmara Denizi'nde yarın (14.12.2021 Salı) öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Son Dakika: Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve sis uyarısı! 'Marmara'ya cuma akşamı kar gelebilir' | Video

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