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Haberler Yaşam Son dakika haberi | Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı: Çatılar böyle uçtu: Ölümle burun buruna geldiler!
Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:32 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 10:49

Son dakika haberi | Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı: Çatılar böyle uçtu: Ölümle burun buruna geldiler!

Son dakika haberi: İstanbul'da dün fırtına kabusu yaşandı. Bağcılar'da apartmanın çatısı sokağa düştü, öğrenciler ve aileleri yara almadı. Kağıthane'de ise anne ve oğulun üzerine çatı düştü. Başakşehir'den de korkunç görüntüler geldi…

Son dakika haberi | Meteoroloji İstanbul’u uyarmıştı: Çatılar böyle uçtu: Ölümle burun buruna geldiler!

Son dakika haberi: Olay, dün öğle saatlerinde Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir sokakta yaşandı.

Son dakika haberi | Meteoroloji İstanbul’u uyarmıştı: Çatılar böyle uçtu: Ölümle burun buruna geldiler!

Yapılan uyarıların ardından başlayan lodos, bir apartmanın çatısını uçurdu. Bu sırada kaldırımdaki bir kişi ile yolda yürüyen öğrenciler ile aileleri çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

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Son dakika haberi | Meteoroloji İstanbul’u uyarmıştı: Çatılar böyle uçtu: Ölümle burun buruna geldiler!

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri geldi. Sokakta polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çatıda tehlike oluşturan diğer parçaları aldı.

Son dakika haberi | Meteoroloji İstanbul’u uyarmıştı: Çatılar böyle uçtu: Ölümle burun buruna geldiler!

İŞTE O ANLAR

Yaşanan olayda 3 otomobilde hasar oluşurken korku dolu anlar ise sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Öğrenci ve aileleri çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu | Video

Son dakika haberi | Meteoroloji İstanbul’u uyarmıştı: Çatılar böyle uçtu: Ölümle burun buruna geldiler!

KAĞITHANE'DE KABUS DOLU ANLAR!

Gürsel Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. 4 katlı bir binanın çatı parçaları, şiddetli lodos nedeniyle yerinden koparak yolun karşısındaki bir binaya savruldu.

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