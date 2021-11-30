Son dakika haberi | Meteoroloji İstanbul’u uyarmıştı: Çatılar böyle uçtu: Ölümle burun buruna geldiler!

Son dakika haberi: Olay, dün öğle saatlerinde Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir sokakta yaşandı. Yapılan uyarıların ardından başlayan lodos, bir apartmanın çatısını uçurdu. Bu sırada kaldırımdaki bir kişi ile yolda yürüyen öğrenciler ile aileleri çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri geldi. Sokakta polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çatıda tehlike oluşturan diğer parçaları aldı. İŞTE O ANLAR KAĞITHANE'DE KABUS DOLU ANLAR! Binanın 2'nci katındaki bir iş yerinin camına çarparak kırılmasına neden olan parçalar daha sonra kaldırıma düştü. O sırada kaldırımda yürüyen anne Günay Süleymanoğlu ile oğlu Erkan Onur Süleymanoğlu, çatı parçalarının altında kaldı. BRANDAYLA ÖRTTÜLER YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI 'BACAĞI ALTINDA KALMIŞ' Yaralı anne ile oğlunun ilk yardımına koşan esnaf Abbas Uluhatun 'Bugünkü şiddetli rüzgarlardan dolayı, yağmurdan hemen sonra şu karşıdaki binadan çatı uçtu. Önce binaya vurdu, sonra da bir kadınla, çocuğun üzerine düştü. Kadın biraz ağır yaralanmış gibiydi, bacağı altında kalmış. Oğlunun durumu biraz daha hafifti' diye konuştu. KAMERALARA YANSIDI Görüntülerde, anne ile oğlunun el ele yürüdüğü sırada, çatı parçalarının bir anda üzerlerine düştüğü görülüyor. O sırada bir kişinin de kıl payı kurtulduğu gözlenen görüntülerde, esnafın yaralıların yardımına koşması da kayıtlara yansıyor. BAŞAKŞEHİR'DE ÇATI UÇTU Çevrede büyük korku yaratan, cep telefonu ile görüntülenen olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı.