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SON DAKİKA HABERİ | Meteoroloji'den dikkat çeken hava durumu haritası: Havalar ne zaman ısınacak? Sıcaklıklar 10 derece artacak!
Giriş Tarihi: 21.03.2022 20:09
Güncelleme Tarihi: 21.03.2022
20:48
Son dakika haberi: Türkiye, Ocak ve Şubat aylarında yaşadığı yoğun kar yağışlarını Mart ayında da yaşadı. Geçtiğimiz 2 hafta boyunca yurdun birçok bölgesinde kar yağışları görüldü. Kış aylarının hem mevsim normallerinin altında sıcaklık ile geçmesi hem de Mart ayında yaşanan soğuk havaların ardından vatandaşlar 'havalar ne zaman ısınacak?' sorusunu sordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanların hava durumu tahminleri ise 24/25 Mart'tan itibaren havaların ısınacağı yönünde. Meteoroloji, bugün yaptığı hava durumu paylaşımında ülke genelinde hava sıcaklıklarının artacağını bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları!