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Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERİ | Meteoroloji'den dikkat çeken hava durumu haritası: Havalar ne zaman ısınacak? Sıcaklıklar 10 derece artacak!
Giriş Tarihi: 21.03.2022 20:09 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 20:48

SON DAKİKA HABERİ | Meteoroloji'den dikkat çeken hava durumu haritası: Havalar ne zaman ısınacak? Sıcaklıklar 10 derece artacak!

Son dakika haberi: Türkiye, Ocak ve Şubat aylarında yaşadığı yoğun kar yağışlarını Mart ayında da yaşadı. Geçtiğimiz 2 hafta boyunca yurdun birçok bölgesinde kar yağışları görüldü. Kış aylarının hem mevsim normallerinin altında sıcaklık ile geçmesi hem de Mart ayında yaşanan soğuk havaların ardından vatandaşlar 'havalar ne zaman ısınacak?' sorusunu sordu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanların hava durumu tahminleri ise 24/25 Mart'tan itibaren havaların ısınacağı yönünde. Meteoroloji, bugün yaptığı hava durumu paylaşımında ülke genelinde hava sıcaklıklarının artacağını bildirdi. İşte son dakika haberinin detayları!

SON DAKİKA HABERİ | Meteoroloji’den dikkat çeken hava durumu haritası: Havalar ne zaman ısınacak? Sıcaklıklar 10 derece artacak!

'Bahar ne zaman gelecek?' sorusu yoğun ve şiddetli geçen kış aylarının ardından Mart'ta da kar yağışlı ve soğuk havaların görülmesiyle daha çok sorulmaya başlandı. Meteoroloji verilerine göre; yurdun belli bölgelerinde perşembe gününden itibaren yağışlı-kapalı havalar yerini güneşli ve açık havalara bırakacak. Meteoroloji; bugün yaptığı son dakika hava durumu açıklamasında, "Ülke genelinde biraz artacak olan hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor." dedi.


SON DAKİKA HABERİ | Meteoroloji’den dikkat çeken hava durumu haritası: Havalar ne zaman ısınacak? Sıcaklıklar 10 derece artacak!

Meteoroloji'nin haritalı verilerine göre;

24 Mart Perşembe günü, Ege bölgesi ile Marmara'nın kuzeybatısı ve Trakya'da güneşli hava görülüyor.

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SON DAKİKA HABERİ | Meteoroloji’den dikkat çeken hava durumu haritası: Havalar ne zaman ısınacak? Sıcaklıklar 10 derece artacak!

25 Mart Cuma günü, Akdeniz bölgesinde açık ve az bulutlu hava verilere yansıyor.

SON DAKİKA HABERİ | Meteoroloji’den dikkat çeken hava durumu haritası: Havalar ne zaman ısınacak? Sıcaklıklar 10 derece artacak!

26 Mart Cumartesi, Ege-Trakya-Marmara ve Antalya bölgesinde yağışlı havaların yerini açık ve az bulutlu havaya bırakacağı görülüyor.

SON DAKİKA HABERİ | Meteoroloji’den dikkat çeken hava durumu haritası: Havalar ne zaman ısınacak? Sıcaklıklar 10 derece artacak!

27-28 Mart haritasına göre; yurdun büyük kesiminde kapalı havaların yerini açık ve güneşli havalara bırakacağı tahmin ediliyor.


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