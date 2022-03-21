SON DAKİKA HABERİ | Meteoroloji’den dikkat çeken hava durumu haritası: Havalar ne zaman ısınacak? Sıcaklıklar 10 derece artacak!

'Bahar ne zaman gelecek?' sorusu yoğun ve şiddetli geçen kış aylarının ardından Mart'ta da kar yağışlı ve soğuk havaların görülmesiyle daha çok sorulmaya başlandı. Meteoroloji verilerine göre; yurdun belli bölgelerinde perşembe gününden itibaren yağışlı-kapalı havalar yerini güneşli ve açık havalara bırakacak. Meteoroloji; bugün yaptığı son dakika hava durumu açıklamasında, "Ülke genelinde biraz artacak olan hava sıcaklıklarının mevsim normalleri altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor." dedi.



