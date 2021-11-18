Son Dakika Haberi: Milyonlarca emeklinin maaş zammı belli oluyor! 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? Emekli maaş zammı ne zaman belli olacak soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Geride bıraktığımız 4 ayın enflasyon rakamı açıklanırken, bu oran yüzde 6.72 olarak belirlendi. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Peki, 2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekli zam miktarı ile ilgili ayrıntılar;

KASIM VE ARALIK VERİSİ İLE BİRLİKTE OCAK 2022 EMEKLİ ZAMMI KESİNLEŞECEK

Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık zamları yüzde 6.72 olurken, bu orana Kasım ve Aralık aylarının enflasyon oranlarının eklenmesiyle zamlar kesinleşmiş olacak.