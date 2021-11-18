Son Dakika Haberi: Milyonlarca emeklinin maaş zammı belli oluyor! 2022 Ocak emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Türkiye'de milyonlarca emeklinin maaş zammı Ocak ayıyla birlikte belli olacak. Emekli zammında belirleyici etken ise enflasyon oranları oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon verisi açıklanırken, oran ise yüzde 6.72 olarak belirlendi. Son iki ayın enflasyon oranı açıklanması ile birlikte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli olacak. Bu noktada, Emekli ve memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak ve ne zaman açıklanacak soruları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Merkez Bankası'nın yılsonu yüzde 18.4'lük tahminine göre yapılan hesaplamalara göre 6 aylık enflasyon verisi 9.17 oranında olacak. Buna göre 2022 Ocak emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı…