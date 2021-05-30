SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca emekliye zam haberi geldi! Emekli Temmuz maaşı zammı bu yıl ne kadar, kaç para olacak?

SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları, milyonlarca vatandaşın yakın takibinde bulunuyor. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, Temmuz zammı için geri sayıma başladı. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon rakamları açıklanırken, emekli zam oranı tahminler doğrultusunda yüzde 7.66 çıkıyor. Buna göre, Emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte emekliye yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar;

EMEKLİ TEMMUZ MAAŞ ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?

Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ile ilgili tüm detaylar;