SON DAKİKA HABERİ: Milyonlarca emekliye zam haberi geldi! Emekli Temmuz maaşı zammı bu yıl ne kadar, kaç para olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere Türkiye'de her yıl emeklilere Ocak ve Temmuz ayında maaş zammı yapılıyor. Yapılacak zamlarda ise en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Geride bıraktığımız sürede 4 aylık enflasyon rakamları açıklanırken, geriye sadece iki adım kaldı. Beklenti anketine göre, emekli maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 7.66 çıkıyor. Buna göre, SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı ne kadar, kaç para? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı