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Haberler Yaşam Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: SSK, BAĞKUR ve Memur emekli Temmuz maaş zamları ne kadar?
Giriş Tarihi: 04.06.2021 09:18 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 09:18

Haberi: Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: SSK, BAĞKUR ve Memur Temmuz maaş zamları ne kadar?

Türkiye'de milyonlarca Temmuz ayında maaşlarına yapılacak zam miktarını heyecanla bekliyor. Bilindiği üzere emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında belirleyici etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi açıklanırken, enflasyon yüzde 6.39 olarak belirlendi. Yapılan tahminlere göre ise, 6 ayın sonunda emeklilerin alacağı zam tutarı yüzde 7 civarında olması bekleniyor. Buna göre, SSK, BAĞKUR emekli maaşlarına ne kadar, kaç para zam yapılacak? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili detaylar;

Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: SSK, BAĞKUR ve Memur emekli Temmuz maaş zamları ne kadar?

maaşlarına ne kadar, kaç para zam yapılacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, için 5 aylık enflasyon oranı açıklandı. Mayıs ayı enflasyonunun yüzde 0.89 çıkması ile birlikte yılın ilk 5 ayındaki enflasyon tutarı yüzde 6.39 olarak belirlendi. Tahminler emekli maaşlarına yapılacak zammın ise yüzde 7 olması bekleniyor. Peki, emekli maaşlarına ne kadar, kaç tl zam yapılacak? İşte emekli maaşlarına yapılacak zam tutarı ile ilgili detaylar;

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI BELLİ OLUYOR!

Milyonlarca vatandaşın heyecanla beklediği emekli maaş zammı netleşiyor. İşte emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili detaylar;

Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: SSK, BAĞKUR ve Memur emekli Temmuz maaş zamları ne kadar?

Emeklilerin 6 aylık enflasyon oranında zam alacakları göz önüne alındığında bu oranın yüzde 7 civarında olması bekleniyor. Bayram ikramiyesi ise 1.100 lira olarak ödenecek.

MEMUR VE EMEKLİYE YILDA 2 DEFA ZAM YAPILIYOR

maaşına ve memurlara ocak ve temmuz ayları olmak üzere yılda 2 defa zam yapılıyor. Memur ve emekliler için kritik enflasyon verilerinden biri de dün açıklandı.

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Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: SSK, BAĞKUR ve Memur emekli Temmuz maaş zamları ne kadar?

Buna göre emeklilere temmuzda çifte bayram, memura da enflasyon farkı yatırılacak. Beş aylık verilere göre SSK ve Bağ- Kur emeklileri için yüzde 6.39'luk zam oluştu.

YÜZDE 7 ZAM GÖRÜNDÜ

Merkez Bankası beklenti anketine göre haziran için enflasyon tahmini yüzde 0.82 olarak öngörüldü. Bu tahmin gerçekleşirse ilk 6 aylık enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7'yi geçecek. Buna göre göre en düşük aylığı esnafta 2 bin 200 lira, Bağ-Kur tarımda bin 780 lira, 2000'den önce emekli olan SSK'larda da yaklaşık 2 bin 600 liraya çıkacak.

Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: SSK, BAĞKUR ve Memur emekli Temmuz maaş zamları ne kadar?

MEMURA ZAM GELİYOR

Yapılan toplu sözleşme ile beraber 2021 senesinin ilk 6 ayı için memurlar yüzde 3 zam aldı. Mayıs ve haziran ayı rakamlarının da açıklanmasından sonra enflasyonda toplamda yüzde 3'ü geçen kısım zam olarak yansıyacak. İlk beş aylık enflasyonda yüzde 3'lük yılbaşı zammı aşılarak yüzde 3.39 fark ortaya çıktı.

Son Dakika Haberi: Milyonlarca emekliye zam müjdesi geldi: SSK, BAĞKUR ve Memur emekli Temmuz maaş zamları ne kadar?

Haziran ayı enflasyonu net memur ve zammı ile fark oranını ortaya kıyacak. Haziranda enflasyon oranı değişmese bile en düşük memur emekli maaşı 3 bin 214 liraya yükselecek. Mayıs ayı ile ortaya çıkan farkla memur maaşı 4 bin 24 lira oldu.

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