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Haberler Yaşam Son dakika haberi: Müge Anlı yeni sezona bomba gibi başladı! Büyükşen cinayetinde şok bir iddia ortaya atıldı "Yanımızdaydı"
Giriş Tarihi: 31.08.2021 15:23 Güncelleme Tarihi: 31.08.2021 15:23

Son dakika haberi: Müge Anlı yeni sezona bomba gibi başladı! Büyükşen cinayetinde şok bir iddia ortaya atıldı "Yanımızdaydı"

Son dakika haberi: Türkiye, Müge Anlı'da gündeme gelen Büyükşen cinayetine kilitlendi! Katil zanlısı Afgan çoban hakkında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Eski patronu canlı yayında anlattı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberi: Müge Anlı yeni sezona bomba gibi başladı! Büyükşen cinayetinde şok bir iddia ortaya atıldı Yanımızdaydı

Müge Anlı yeni sezon startını verdi. Büyükşen cinayeti yeniden gündeme geldi. Canlı yayında ortaya atılan iddia ise herkesi şaşırttı. İşte ayrıntılar...

Son dakika haberi: Müge Anlı yeni sezona bomba gibi başladı! Büyükşen cinayetinde şok bir iddia ortaya atıldı Yanımızdaydı

Konya'nın Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 3 Eylül 2018 günü meydana gelen olayda, 3 çocuk sahibi Metin ve Nejla Büyükşen çifti, evlerine giren kar maskeli saldırgan tarafından vurularak öldürüldü.

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Son dakika haberi: Müge Anlı yeni sezona bomba gibi başladı! Büyükşen cinayetinde şok bir iddia ortaya atıldı Yanımızdaydı

Kızları Fatma Büşra Büyükşen ise katilin elinden kaçarak kurtuldu. Çiftin doktor oğulları Osman Büyükşen'in, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkıp, konunun tekrar gündeme gelmesi üzerine jandarma bünyesinde özel ekip kuruldu.

Son dakika haberi: Müge Anlı yeni sezona bomba gibi başladı! Büyükşen cinayetinde şok bir iddia ortaya atıldı Yanımızdaydı

Özel ekip dosya üzerinde ve mahallede yaptığı çalışmalar sonucu operasyon için harekete geçti. Geçtiğimiz ay yapılan operasyonda; 25 kişi gözaltına alındı.

Son dakika haberi: Müge Anlı yeni sezona bomba gibi başladı! Büyükşen cinayetinde şok bir iddia ortaya atıldı Yanımızdaydı

Gözaltına alınanlar arasında olayın azmettirici olduğu belirtilen Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ile birlikte 5 kişi tutuklandı.

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