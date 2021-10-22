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Haberler Yaşam Son dakika haberi: Müge Anlı'da 33 yıl sonra ailesine kavuşmuştu! Vedat Alexander: Yardım bekliyoruz...
Giriş Tarihi: 22.10.2021 07:22 Güncelleme Tarihi: 22.10.2021 07:22

Son dakika haberi: Müge Anlı'da 33 yıl sonra ailesine kavuşmuştu! Vedat Alexander: Yardım bekliyoruz...

Son dakika haberi: Müge Anlı'ya katılan Vedat Alexander, 33 yıl sonra ailesine kavuştu! Uzun yıllar sonra yakınlarıyla hasret gideren Vedat, bir şok daha yaşamıştı. Vedat ve annesi şimdilerde yardım bekliyor! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Ceyhan TORLAK
Son dakika haberi: Müge Anlı’da 33 yıl sonra ailesine kavuşmuştu! Vedat Alexander: Yardım bekliyoruz...

İzmir'de 2 yaşındayken ablasıyla birlikte cami avlusuna bırakılınca Alman aileye evlatlık verilen Vedat Yaman Alexander Schlienbecker'in biyolojik ailesini Müge Anlı'nın programında bulmuştu.

Son dakika haberi: Müge Anlı’da 33 yıl sonra ailesine kavuşmuştu! Vedat Alexander: Yardım bekliyoruz...

Ailesine kavuştuktan sonra Almanya'ya dönmeyen Vedat, anne Fatma Korhan'ın Buca'daki evinde kalmaya başladı.

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Son dakika haberi: Müge Anlı’da 33 yıl sonra ailesine kavuşmuştu! Vedat Alexander: Yardım bekliyoruz...

Yaklaşık iki hafta önce gece çocuklar diğer odada oyun oynarken evi ateşe verdi. Ev yanarak tamamen kullanılamaz hale gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmamıştı.

Son dakika haberi: Müge Anlı’da 33 yıl sonra ailesine kavuşmuştu! Vedat Alexander: Yardım bekliyoruz...

KIZ KARDEŞİNDE KALIYOR

Evdeki tüm eşyalar yanarak küle dönerken, ev de yangından dolayı zarar gördü. Buca Belediyesi ekipleri yanan eşyaları alarak çöpleri temizledi.

Son dakika haberi: Müge Anlı’da 33 yıl sonra ailesine kavuşmuştu! Vedat Alexander: Yardım bekliyoruz...

Şu anda eve bakım yapılıp duvarların boyanması gerekiyor. Vedat ev kullanılamaz hale geldiği için geçici olarak annesiyle birlikte şu anda kız kardeşinin evinde kalıyor.

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