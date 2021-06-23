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Haberler Yaşam Son dakika haberi: Müge Anlı'da çılgına çeviren ifadeler! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutamadı...
Giriş Tarihi: 23.06.2021 17:50 Güncelleme Tarihi: 23.06.2021 17:49

Son dakika haberi: Müge Anlı'da çılgına çeviren ifadeler! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutamadı...

Son dakika haberi: Müge Anlı'nın programında işlenen Necla ve Metin Büyükşen cinayeti hakkında gelişmeler yaşanıyor. 54 yaşındaki Necla ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen, eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. Kızları Büşra Büyükşen (21) ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmıştı. Canlı yayına bağlanan bir kişinin ifadesi stüdyodakileri çılgına çevirdi. Necla - Metin Büyükşen cinayeti olayında Müge Anlı da gözyaşlarını tutamadı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Son dakika haberi: Müge Anlı'da çılgına çeviren ifadeler! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutamadı...

ATV ekranlarında Müge Anlı'nın canlı yayınında işlenen Metin ve Necla Büyükşen olayı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor.

Son dakika haberi: Müge Anlı'da çılgına çeviren ifadeler! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutamadı...

Tek görgü tanıdığı kızları Büşra Büyükşen'in tavırlarının şüphe uyandırması canlı yayında konuşulurken Müge Anlı düşüncelerini dile getirdi.

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Son dakika haberi: Müge Anlı'da çılgına çeviren ifadeler! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutamadı...

Ailenin diğer akrabalarının öfkesi, fevri tavırları bulunurken cinayetle ilgili kızları Büşra'nın sesini çıkartmaması Müge Anlı'nın dikkatinden kaçmadı.

Son dakika haberi: Müge Anlı'da çılgına çeviren ifadeler! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutamadı...

Müge Anlı'daki Necla-Metin Büyükşen cinayeti çözüldü mü, katil kim?

Son dakika haberi: Müge Anlı'da çılgına çeviren ifadeler! Ünlü sunucu gözyaşlarını tutamadı...

21 yaşındaki kızları Büşra Büyükşen'in cinayetin tek görgü tanığı olmasının yanı sıra tavırlarının şüphe uyandırdığını ifade eden Müge Anlı konu ile ilgili açıklamalar yaptı.

SON DAKİKA: Türkiye Müge Anlı canlı yayınına kilitlendi! Necla - Metin Büyükşen cinayeti itirafı canlı yayında...

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