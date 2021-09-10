Son Dakika Haberi: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Kayıp Ahmet Çetin’den acı haber...

Son Dakika Haberleri: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan, Ahmet Çetin'in kaybolmasına ilişkin olayda yeni bir gelişme yaşandı. 5 gündür kayıp olarak aranan 24 yaşındaki gencin eşyaları Küçükçekmece'de bir derede bulundu. Polis ekipleri Ahmet Çetin'in bulunmasını için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; Müge Anlı, kayıp olarak aradığı 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in programın hemen ardından cansız bedeninin bulunduğu bilgisine ulaştı. İşte detaylar.