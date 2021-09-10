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Haberler Yaşam Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Kayıp Ahmet Çetin'den acı haber...
Giriş Tarihi: 10.09.2021 18:08 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 18:32

Son Dakika Haberi: Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Kayıp Ahmet Çetin'den acı haber...

Son Dakika Haberleri: Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan, Ahmet Çetin'in kaybolmasına ilişkin olayda yeni bir gelişme yaşandı. 5 gündür kayıp olarak aranan 24 yaşındaki gencin eşyaları Küçükçekmece'de bir derede bulundu. Polis ekipleri Ahmet Çetin'in bulunmasını için çalışmalarını sürdürürken, olayla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Gelen son dakika haberine göre; Müge Anlı, kayıp olarak aradığı 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in programın hemen ardından cansız bedeninin bulunduğu bilgisine ulaştı. İşte detaylar.

Son Dakika Haberi: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Kayıp Ahmet Çetin’den acı haber...

Son dakika haberleri: Müge Anlı, kayıp olarak aradığı 24 yaşındaki Ahmet Çetin'in programın hemen ardından cansız bedeninin bulunduğu bilgisine ulaştı. Genç adamın öğle saatlerinde Beylerbeyi sahilinde bulunmasının üzerine olay yerine Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliği ve sağlık ekipleri ekipleri sevk edildi.

Son Dakika Haberi: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Kayıp Ahmet Çetin’den acı haber...

Cansız bedeni denizden çıkarılan şahsın ailesinin yaptığı teşhisin ardından Ahmet Çetin olduğu netleştirildi.

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Son Dakika Haberi: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Kayıp Ahmet Çetin’den acı haber...

Ahmet Çetin'in cansız bedeni otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna götürülürken aynı dakikalarda şüpheli arkadaşı Murat Karakeleş'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

Son Dakika Haberi: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Kayıp Ahmet Çetin’den acı haber...

Müge Anlı'nın canlı yayında sorduğu sorular karşısında bocalayan Murat Karakeleş, kaybolmadan önce sabah saatlerine kadar birlikte alkol aldığı arkadaşı Ahmet Çetin ve o geceyle ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylemişti.

Son Dakika Haberi: Müge Anlı’da gündeme gelmişti! Kayıp Ahmet Çetin’den acı haber...

SON DAKİKA: AHMET ÇETİN'

Gelen son dakika haberine göre; Ahmet Çetin'in boğularak hayatını kaybettiği öğrenildi.

Şüpheli Murat Karakeleş, emniyetteki sorgusunda Ahmet Çetin'in boğularak öldüğünü ve eşyalarını alıp dere yatağına attığını söyledi.

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