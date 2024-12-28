Son dakika haberi: Narin Güran cinayetinde hesap günü! Karar duruşması gergin başladı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yapacak

"BU MAHKEME ACİZ DEĞİLDİR"



Diğer suçları da yargıladım. Ben neye müdahale edeceğimi iyi bilirim. Dün başkan olmuş biri değilim. Enes'in kaleşnikof muhabbetine bilerek müdahale etmedim. Belki sizin görmediğiniz bir şey gördüm. Benim de kendime karşı bir tarzım var. Artık dinleme makamındayız. Benim duruşma salonunda dün attığım kişi avukat değildi. Cübbesi yoktu. Seyircisiniz konuşmayın dedim. Bu mahkeme aciz değildir. Ancak başından beri adil bir yargılama olsun diye uğraştık.



Ben o hür mahkemeye burada da devam ediyorum. İyi niyetim suiistimal edilirse duruşma salonunu boşaltacağım. Var bizim de bir bildiğimiz" ifadelerini kullandı.