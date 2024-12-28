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Haberler Yaşam Son dakika haberi: Narin Güran cinayetinde hesap günü! Karar duruşması gergin başladı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yapacak
Giriş Tarihi: 28.12.2024 12:18 Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 12:49

Son dakika haberi: Narin Güran cinayetinde hesap günü! Karar duruşması gergin başladı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yapacak

Son dakika haberi... Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice öldürülmesiyle ilgili tutuklu 4 sanığın müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada, baba Arif Güran ve tutuklu 3 sanık savunmalarını yaptı. Son olarak Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir savunmasını yapıyor. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar, "İyi niyetim suistimal edilirse milletvekilleri dahi olsa salonu boşaltacağım" diyerek uyarısını yaptı. Sanıklardan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz sosyal medyadan bir paylaşımda bulunup davaya katılmayacağını bildirmişti. Ancak saatler sonra Nevzat'ın avukatı polis eşliğinde salona girdi. Bugün anne Yüksel Güran'ın da savunması alındıktan sonra mahkemenin kararı açıklaması bekleniyor. İşte Narin Güran cinayetinde anbean gelişmeler...

Hüseyin KAÇAR
Son dakika haberi: Narin Güran cinayetinde hesap günü! Karar duruşması gergin başladı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yapacak

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması üçüncü gününde devam ediyor.

İşte duruşmada dakika dakika yaşananlar...

DAVA GERGİN BAŞLADI

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün 3'üncü gününe girilen Narin Güran duruşması gergin başladı. Eski Baro Başkanı Nahit Eren, söz alarak Mahkeme Başkanı Ramazan Dündar'a 'duruşma salonunda yargılama usullerine bazen riayet edilmediği zaman müdahale etmiyorsunuz' dedi. Mahkeme Başkanı Dündar, "Ben burda PKK, FETO ya da diğer terör örgütü üyelerini yargıladım.

Son dakika haberi: Narin Güran cinayetinde hesap günü! Karar duruşması gergin başladı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yapacak

"BU MAHKEME ACİZ DEĞİLDİR"

Diğer suçları da yargıladım. Ben neye müdahale edeceğimi iyi bilirim. Dün başkan olmuş biri değilim. Enes'in kaleşnikof muhabbetine bilerek müdahale etmedim. Belki sizin görmediğiniz bir şey gördüm. Benim de kendime karşı bir tarzım var. Artık dinleme makamındayız. Benim duruşma salonunda dün attığım kişi avukat değildi. Cübbesi yoktu. Seyircisiniz konuşmayın dedim. Bu mahkeme aciz değildir. Ancak başından beri adil bir yargılama olsun diye uğraştık.

Ben o hür mahkemeye burada da devam ediyorum. İyi niyetim suiistimal edilirse duruşma salonunu boşaltacağım. Var bizim de bir bildiğimiz" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi: Narin Güran cinayetinde hesap günü! Karar duruşması gergin başladı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yapacak

Baba Arif Güran "müşteki", Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Diyarbakır Barosu avukatları da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşma salonunda yerini aldı.

Duruşmada, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ve avukatları hazır bulundu.

Kamerayla kayıt altına alınan duruşmada, tutuklu sanık ağabey Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir savunma yapıyor.

Son dakika haberi: Narin Güran cinayetinde hesap günü! Karar duruşması gergin başladı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yapacak

NEVZAT BAHTİYAR'IN AVUKATI MAHKEMEYE KATILMAYACAĞINI DUYURMUŞTU

Kamerayla kayıt altına alınan duruşmada, tutuklu sanık ağabey Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir savunmasını yapıyor.

Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz salona polis korumasıyla geldi.

Son dakika haberi: Narin Güran cinayetinde hesap günü! Karar duruşması gergin başladı! Anne Yüksel Güran son savunmasını yapacak

DURUŞMADA SOSYAL MEDYA TARTIŞMASI

Enes Güran'ın avukatı Mustafa Demir, mütalaaya karşı savunmasını gerçekleştiriyor.

Mustafa Demir: (Diyarbakır Eski Baro Başkanı Nahit Eren'e dönerek) Sayın Başkan, Narin dosyasında Nahit Eren bazı paylaşımlar yaptı. İlk olarak şunu söyleyeyim, bu paylaşımları kötü niyetle yaptığınızı düşünmüyorum.
Mahkeme Başkanı: Şunu bir söyleyebilir miyim? Bu duruşmada sosyal medyada konuşmayan tek biziz ya! Hepiniz konuştunuz. Ben çok kullanamıyorum ama siz karşılıklı konuştunuz, kadın programlarına katıldınız. Bu duruşmada bir biz konuşmadık.

Mustafa Demir: Bir meslektaşımız 'Bazlar veri tutuyor' dedi. Bu acayip korkunç bir bilgi. Bilirkişi raporu bile böyle demiyor. Enes'in olay saatinde telefonu kapalı değil.

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