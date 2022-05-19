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Son dakika haberi: Nisan bebeğin sağlık durumu nasıl? Bakan Yanık açıkladı
Giriş Tarihi: 19.05.2022 12:48
Güncelleme Tarihi: 19.05.2022
12:51
Son dakika haberi: Nisan bebeğin sağlık durumu nasıl? Bakan Yanık açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldığı bir televizyon programında Ankara'nın Altındağ ilçesinde cezaevinden yeni çıkan babası tarafından piknik tüpüyle darp edilerek öldürülen 3 yaşındaki Kadir G. ve İstanbul'da Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz'ın, Pendik'te terk edilmiş halde bulunduktan sonra sütannelik yapıp Nisa ismini verdiği bebek hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Bakan Yanık'ın son dakika açıklamalarının detayları...