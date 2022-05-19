Son dakika haberi: Nisan bebeğin sağlık durumu nasıl? Bakan Yanık açıkladı

Bakan Yanık'ın 2,5 yaşında babası tarafından öldürülen Kadir G. için, "Küçücük bir bebeğin babası ya da aile içinde herhangi birisi tarafından darp edilerek öldürüldüğü iddiası bile soruşturma devam ediyor, bizim için yeterince sarsıcı bir iddiadır. Kadir bebek ile ilgili bir durum var 26 Nisan'da ihbar gelmiş. 28 Nisan'da arkadaşlarımız gitmiş ve inceleme yapmışlar. Herhangi bir bulgu yok. Baba evde değil, dede ve diğer aile fertleriyle görüşüyorlar, anne Ankara dışında. Baba kuruma çağırılıyor, sorgulama yapılıyor, herhangi bir şiddet işareti yok. İncelemeler araştırmalar noktasında kendi idari soruşturmamızı yapacağız. Herhangi bir ihmal savsaklama olursa gerekli idari yaptırımları uygularız. İki temel hassasiyetimin olduğunu herkes çok iyi bilir. Birisi kadın ve çocuklara yönelik şiddet, ikincisi istismar iddiası."