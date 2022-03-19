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Haberler Yaşam Son dakika haberi: SABAH Rusya Ukrayna savaşını sıcak bölgeden bildiriyor! Kiev ve Lviv'e füze yağmuru
Giriş Tarihi: 19.03.2022 07:32 Güncelleme Tarihi: 19.03.2022 09:23

Son dakika haberi: SABAH Rusya Ukrayna savaşını sıcak bölgeden bildiriyor! Kiev ve Lviv'e füze yağmuru

Son dakika Rusya Ukrayna savaşı haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 23. gününe girilirken Lviv merkezde bulunan havalimanı içerisindeki Uçak Tamir Tesisi, Rus füzelerinin hedefi oldu. Saldırı sonrasında can kaybı yaşanmazken, bölgede çalışmalar sürüyor. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, "Tesisin aktif çalışması önceden durduruldu. Bu nedenle şu anda herhangi bir can kaybı yok" dedi.

MEVLÜT HASGÜL
Uğur YILDIRIM
Son dakika haberi: SABAH Rusya Ukrayna savaşını sıcak bölgeden bildiriyor! Kiev ve Lviv’e füze yağmuru

Son dakika haberi: Rusya – Ukrayna arasındaki savaş 23. gününde büyüyerek devam ediyor. Son bir haftada 3 defa Lviv'e 130 kilometre yakınlıktaki Lutsk ve İvano – Frankiv'in yanı sıra Lviv'e 40 kilometre uzaklıkta Yavoriv bölgeside Rus füzeleri tarafından vuruldu.

Son dakika haberi: SABAH Rusya Ukrayna savaşını sıcak bölgeden bildiriyor! Kiev ve Lviv’e füze yağmuru

LVİV MERKEZ HEDEF ALINDI

Bu sefer ise Lviv merkezde bulunan havalimanı içerisindeki Uçak Tamir Tesisi Rus roketlerinin hedefi oldu. Füzeler, Lviv merkezde bulunan Opera ve Bale binasına 4.5 kilometre uzaklıktaki Lviv Havalimanı içerisindeki Uçak Tamir Tesisini vurdu.

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Son dakika haberi: SABAH Rusya Ukrayna savaşını sıcak bölgeden bildiriyor! Kiev ve Lviv’e füze yağmuru

Lviv Havalimanı, Ukrayna'nın ikinci büyük havaalanı olarak belirtilirken, art arda birkaç füze ile saldırı gerçekleştiği öğrenildi.

Son dakika haberi: SABAH Rusya Ukrayna savaşını sıcak bölgeden bildiriyor! Kiev ve Lviv’e füze yağmuru

"UÇAK BAKIM TESİSİ VURULDU"

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, Uçak tamir tesisine çok sayıda roket isabet ettiğini bildirerek, binaların gelen darbelerle yıkıldığını aktardı.

Son dakika haberi: SABAH Rusya Ukrayna savaşını sıcak bölgeden bildiriyor! Kiev ve Lviv’e füze yağmuru

"SALDIRIDA ÖLEN KİMSE OLMADI"

Saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığını kaydeden Sadovyi, "Tesisin aktif çalışması önceden durduruldu, bu nedenle şu anda herhangi bir can kaybı yok. Kurtarma ekipleri ve ilgili kişiler olay yerinde çalışıyor" ifadelerini kullandı.

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