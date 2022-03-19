Son dakika haberi: SABAH Rusya Ukrayna savaşını sıcak bölgeden bildiriyor! Kiev ve Lviv’e füze yağmuru

"SALDIRIDA ÖLEN KİMSE OLMADI"

Saldırıda herhangi bir can kaybının olmadığını kaydeden Sadovyi, "Tesisin aktif çalışması önceden durduruldu, bu nedenle şu anda herhangi bir can kaybı yok. Kurtarma ekipleri ve ilgili kişiler olay yerinde çalışıyor" ifadelerini kullandı.