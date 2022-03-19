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Son dakika haberi: SABAH Rusya Ukrayna savaşını sıcak bölgeden bildiriyor! Kiev ve Lviv'e füze yağmuru
Giriş Tarihi: 19.03.2022 07:32
Güncelleme Tarihi: 19.03.2022
09:23
Son dakika haberi: SABAH Rusya Ukrayna savaşını sıcak bölgeden bildiriyor! Kiev ve Lviv'e füze yağmuru
Son dakika Rusya Ukrayna savaşı haberi: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 23. gününe girilirken Lviv merkezde bulunan havalimanı içerisindeki Uçak Tamir Tesisi, Rus füzelerinin hedefi oldu. Saldırı sonrasında can kaybı yaşanmazken, bölgede çalışmalar sürüyor. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, "Tesisin aktif çalışması önceden durduruldu. Bu nedenle şu anda herhangi bir can kaybı yok" dedi.