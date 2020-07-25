Son dakika haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Temmuz koronavirüsü vaka sayısı son durum tablosunu açıkladı! Türkiye'de corona virüsü vaka, ölü ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu?

Son dakika haberleri... Türkiye, korona virüs salgını karşısında etkin bir mücadele koymasının pozitif sonuçlarını almaya devam ediyor. Ülkemize ilişkin son durum bilgileri de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu noktada, 25 Temmuz Türkiye'de son durum tablosu ve corona virüsü vaka sayısı ile iyileşen hasta sayısı merak ediliyor.

TÜRKİYE KORONA VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI SON DURUM TABLOSU 25 TEMMUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Temmuz 2020 Cumartesi gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısı hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca, günlük tabloyu da kamuoyuna duyurdu.

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SAĞLIK BAKANLIĞI KORONA CANLI HARİTASI İLE CORONA VİRÜSÜ VAKA DAĞILIMI TABLOSU

Peki, Sağlık Bakanlığı korona virüs canlı haritası ile Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı bugün kaç oldu? Haberimizden, 25 Temmuz Türkiye'de corona virüsünde son durumu günlük ve canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.