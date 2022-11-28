Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERİ: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın ailesi ilk kez konuştu: Anne ben ÇAPA’yı tutturdum

Giriş Tarihi: 28.11.2022 21:16 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 21:41

Son dakika haberi… Türkiye sahte doktor skandalını konuşuyor. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan Ayşe Özkiraz'ın sahte doktor olduğu ortaya çıkmıştı. Sahte doktor Ayşe Özkiraz tutuklandı. Baştan sona hayal ürünü olan doktor hikayesini Ayşe Özkiraz'ın ailesi anlattı. Bir sabah "Anne ben ÇAPA'yı tutturmuşum" diyerek geldiğini belirten anne, doktor sandıkları kızlarının aslında bir sahtekar olduğunu tüm Türkiye ile birlikte öğrendi. İşte sahte doktor skandalında yeni detaylar…