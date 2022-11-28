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Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERİ: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın ailesi ilk kez konuştu: Anne ben ÇAPA’yı tutturdum
Giriş Tarihi: 28.11.2022 21:16 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 21:41

SON DAKİKA HABERİ: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın ailesi ilk kez konuştu: Anne ben ÇAPA’yı tutturdum

Son dakika haberi… Türkiye sahte doktor skandalını konuşuyor. Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 1 yıldır kendisini pratisyen hekim olarak tanıtan Ayşe Özkiraz'ın sahte doktor olduğu ortaya çıkmıştı. Sahte doktor Ayşe Özkiraz tutuklandı. Baştan sona hayal ürünü olan doktor hikayesini Ayşe Özkiraz'ın ailesi anlattı. Bir sabah "Anne ben ÇAPA'yı tutturmuşum" diyerek geldiğini belirten anne, doktor sandıkları kızlarının aslında bir sahtekar olduğunu tüm Türkiye ile birlikte öğrendi. İşte sahte doktor skandalında yeni detaylar…

HUZEYFE ATICI
SON DAKİKA HABERİ: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın ailesi ilk kez konuştu: Anne ben ÇAPA’yı tutturdum

Son dakika haberi… Çerkezköy ilçesi Devlet Hastanesinde sahte doktorluk rolüne bürünen Ayşe Özkiraz tutuklandı. Genç kadının ameliyat masasında fotoğrafı ortaya çıkarken, ifadesinde ailesini üzmeme bahanesinin arkasına sığındı.

SON DAKİKA HABERİ: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın ailesi ilk kez konuştu: Anne ben ÇAPA’yı tutturdum

Sahte doktor Ayşe Özkiraz'ın ifadelerinde "Ortaokulu Çerkezköy 75. Yıl Ortaokulunda okudum. Liseyi Veliköy Meslek Lisesinde okudum ve 2021 yılında mezun oldum. Ben lisede öğrenciyken ailem tıp fakültesinde okumamı istiyordu. Bana güvenip yüksek puan alacağımı düşünüyorlardı. Liseden mezun olurken üniversite sınavına girdim.

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SON DAKİKA HABERİ: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın ailesi ilk kez konuştu: Anne ben ÇAPA’yı tutturdum

Ancak başarısız olduğum için tercih yapmadım. Ailemin güvenini sarsmamak için evde sorun olmasın diye anneme, üvey babama ve üvey kardeşlerime Çapa Tıp Fakültesini kazandığımı söyledim. Ailem sınav sonuç belgesini görmek istediğinde de gerçek sınav sonuç belgem üzerinde telefonda oynama yaparak sahte bir sınav sonuç belgesi hazırlayıp aileme gösterdim" dediği öğrenildi.

SON DAKİKA HABERİ: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın ailesi ilk kez konuştu: Anne ben ÇAPA’yı tutturdum

Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, hastanede ameliyat masasında fotoğrafları ortaya çıkan Özkiraz'ın, ifadesinde arkadaşı olduğunu söylediği kendisini 'beyin cerrahı' olarak tanıttığı öne sürülen S.U. adlı kadın da İstanbul'da yakalanarak ilçeye getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.U., çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SON DAKİKA HABERİ: Sahte doktor Ayşe Özkiraz’ın ailesi ilk kez konuştu: Anne ben ÇAPA’yı tutturdum

MÜFETTİŞLER ÇERKEZKÖY'DE

Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın, "Bakanlığımız, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki hastanede bir kişinin kendini yeni mezun doktor gibi tanıtıp bir uzmanın yanında tıbbi süreçleri izlediği şeklinde özetlenen olayı araştırmak üzere, gerekli süreci başlatıp müfettiş görevlendirmiştir" açıklamasının ardından bakanlığın görevlendirdiği 2 müfettiş de Çerkezköy'e gelerek çalışmalarına başladı. Müfettişlerin, Özkiraz'ın hastanede kendisine gözlemci olarak izin veren doktorlar başta olmak üzere hastanedeki doktorlar ve personelin bilgisine başvuracağı belirtildi.

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