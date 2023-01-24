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Haberler Yaşam Son Dakika Haberi: Sır olayda korkunç şüphe! Bahçıvan kocanın çalıştığı otelin arkasında...
Giriş Tarihi: 24.01.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 24.01.2023 16:41

Son Dakika Haberi: Sır olayda korkunç şüphe! Bahçıvan kocanın çalıştığı otelin arkasında...

Esrarengiz olay Denizli Pamukkale'de yaşandı. Evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ (25) geçen yıl sırra kadem bastı. Genç kadının öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine polis, eşinin bahçıvan olarak çalıştığı otelin arkasında arama çalışması başlattı. İşte detaylar

Son Dakika Haberi: Sır olayda korkunç şüphe! Bahçıvan kocanın çalıştığı otelin arkasında...

Denizli'deki sır olayda yeni gelişmeler yaşandı. Mine Kocadağ, geçen yıl 18 Ağustos akşamı ortadan sırra kadem basmıştı. Otelde garson olarak çalışan eşi Mithat Kocadağ (31), polise kayıp ihbarı yaptı.

Son Dakika Haberi: Sır olayda korkunç şüphe! Bahçıvan kocanın çalıştığı otelin arkasında...

Polisin yaptığı aramaya rağmen Mine Kocadağ, bulunamadı. Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç, polise verdiği ifadede kardeşini, eşinin öldürmüş olabileceğini öne sürdü. Mithat Kocadağ ise ifadesinde eşinin nerede olduğunu bilmediğini savundu.

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Son Dakika Haberi: Sır olayda korkunç şüphe! Bahçıvan kocanın çalıştığı otelin arkasında...

O dönem yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Mithat Kocadağ'ın Karahayıt Mahallesi'nde çalıştığı otelin arkasındaki bölgede geçen hafta arama çalışması başlattı.

Son Dakika Haberi: Sır olayda korkunç şüphe! Bahçıvan kocanın çalıştığı otelin arkasında...

Mine Kocadağ'ın öldürülmüş ve cesedinin kanalizasyona atılmış olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, iş makineleriyle termal atık su kanalizasyonlarında arama çalışması başlattı.

Son Dakika Haberi: Sır olayda korkunç şüphe! Bahçıvan kocanın çalıştığı otelin arkasında...

Bu aramalarda da bir ize rastlanılmadı.

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