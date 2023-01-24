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Son Dakika Haberi: Sır olayda korkunç şüphe! Bahçıvan kocanın çalıştığı otelin arkasında...
Giriş Tarihi: 24.01.2023 16:41
Güncelleme Tarihi: 24.01.2023
16:41
Son Dakika Haberi: Sır olayda korkunç şüphe! Bahçıvan kocanın çalıştığı otelin arkasında...
Esrarengiz olay Denizli Pamukkale'de yaşandı. Evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ (25) geçen yıl sırra kadem bastı. Genç kadının öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine polis, eşinin bahçıvan olarak çalıştığı otelin arkasında arama çalışması başlattı. İşte detaylar