Son Dakika Haberi: Sır olayda korkunç şüphe! Bahçıvan kocanın çalıştığı otelin arkasında...

Polisin yaptığı aramaya rağmen Mine Kocadağ, bulunamadı. Kocadağ'ın ağabeyi Tayfun Koç, polise verdiği ifadede kardeşini, eşinin öldürmüş olabileceğini öne sürdü. Mithat Kocadağ ise ifadesinde eşinin nerede olduğunu bilmediğini savundu.