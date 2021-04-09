Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika haberi: TikTok fenomeni Dilan Koç’a ölüm tehdidi: Seni öldürüp tecavüz edeceğiz!
Giriş Tarihi: 09.04.2021 12:06 Güncelleme Tarihi: 09.04.2021 17:51

haberi: fenomeni ’a ölüm tehdidi: Seni öldürüp edeceğiz!

fenomeni ölüm tehdidi aldı. Başına gelenleri Tiktok ve 'da paylaştığı videoda anlatan genç kız, "Seni öldürüp parçalara bölüp, edip, ormana atacağız" diyorlar diyerek ağladı. İşte genç kızın yardım çığlığı

Yunus Emre KAVAK
BULUT YAMANDAĞ
Son dakika haberi: TikTok fenomeni Dilan Koç’a ölüm tehdidi: Seni öldürüp tecavüz edeceğiz!

fenomeni , sosyal medyada yardım çığlığı attı. 20 yaşındaki fenomen, Tiktok ve hesaplarından paylaştığı videoda Sidar Alanç ve ailesi tarafından tehdit edildiğini açıkladı.

Son dakika haberi: TikTok fenomeni Dilan Koç’a ölüm tehdidi: Seni öldürüp tecavüz edeceğiz!

İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan ve sosyal medya platformu üzerinden içerik üreticiliği yapan 21 yaşındaki , eski üvey babasının gelini Zeynep Alanç (22) ile ortak bir canlı yayın gerçekleştirdi. İddiaya göre ikili, birçok kişinin izlediği canlı yayında; takipçilerin hediye ve ödül gönderdiği ve daha fazla ödül toplayanın kazandığı "cezalı yarış" isimli bir yarışma düzenledi. Bu sırada gelini Zeynep Alanç'ın, eski üvey kızı Dilan Koç ile birlikte canlı yayın yaptığını gören Muzaffer Alanç, gelininden yayını kapatmasını ve Dilan Koç'u engellemesini istedi. Bunun üzerine Zeynep canlı yayından çıkarak Dilan Koç'u engelledi. Ancak kısa bir süre sonra farklı bir hesap açarak Dilan Koç'un yayınına bağlanan Zeynep Alanç, Dilan Koç tarafından yayından çıkarıldı. İddiaya göre Dilan kendisini engelleyen Zeynep'e kendisini bir daha takip etmemesini söyleyerek onu yayınından çıkardı. Bu durum Dilan için korku dolu bir sürecin başlangıç noktası oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: TikTok fenomeni Dilan Koç’a ölüm tehdidi: Seni öldürüp tecavüz edeceğiz!

HESABINI HACKER'A VERECEĞİZ

Dilan'ının annesi Dilber Hanım, kızının yaşadığı dehşet dolu sürece dair SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Zeynep'in yayından çıkarıldıktan hemen sonra kendisini aradığını belirten Dilber Hanım, "Yayından çıkarılınca beni aradı. Takipçilerinin önünde rencide olduğunu iddia ederek bizi tehdit etmeye başladı. Kızımın hesabını hacker'lara (internet korsanı) vereceğini söyledi. Duyduklarıma inanamadım" diye konuştu.

Son dakika haberi: TikTok fenomeni Dilan Koç’a ölüm tehdidi: Seni öldürüp tecavüz edeceğiz!

KÜFÜR YAĞDIRDILAR

Telefon görüşmesinden sonra sadece bir hafta içerisinde siber saldırılar sebebiyle kızının sosyal medya hesabının üç defa askıya alındığını ifade eden Dilber K. "Kızım ağlayarak beni aradı, hesabının kapandığını söyledi. Ben de eski eşimle konuştum, ilgilenmeyeceğini kendi aramızda halletmemiz gerektiğini söyledi. Bu sırada Zeynep A.'nın kocası Sidar A. (27) beni telefonla aramaya başladı. Cevap vermeyince küfür ve hakaret dolu mesajlar göndermeye başladı." dedi.

Son dakika haberi: TikTok fenomeni Dilan Koç’a ölüm tehdidi: Seni öldürüp tecavüz edeceğiz!

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

Dilber K. "Mesajlara dayanamayınca telefonu açtım. Eşi Zeynep A.'nın numarasını internet üzerinden dağıttığımı iddia ederek, iğrenç hakaretler yağdırdı. Böyle bir şey olmadığını, şikayeti varsa hukuki yollara başvurabileceğini söylemeye kalmadan 'Sizi öldürürüz' dediler, ben de hemen telefonu kapattım. Bu sefer de Sidar A.'nın annesi Fatma A. kızımı aradı. 'Senin baban yok, benim 6 tane oğlum varsa hepsini üzerine salarım. Önce eder sonra öldürürler, ormanda parçanı bile bulamazlar' dedi" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA