SON DAKİKA HABERİ: Türkiye Samsun'daki vahşeti konuşmuştu! İbrahim Zarap hakkında flaş gelişme!

DÖVERKEN 'AİLEVİ MESELE, SİZ KARIŞMAYIN' DİYE BAĞIRMIŞ



İbrahim Zarap hakkında hazırlanan iddianamede, olayın gelişimi şu şekilde anlatıldı: "Emriye Metegül'ün 5 yaşındaki kızını teslim almak için şüpheli İbrahim Zarap'ın bulunduğunu beyan ettiği Canik Belediyesi önüne gittiği, kızını alacağı sırada şüphelinin alkollü olduğunu fark edip, şüphelinin alkol almak istiyorsa kendisine haber vermesini, kendisinin kızını gelip alabileceğini, bu şekilde kızını almasını istemediğini söylediği, bu şekilde taraflar arasında alkol ve kızları Eslem konulu kısa konuşma olduğu, şüphelinin beyanına göre de 'Çocuğu sana bir daha göstermeyeceğim' demesi üzerine İbrahim'in Emriye'ye vurduğu, Emriye'nin dengesini kaybedip yere düştüğü, başını zemine vurduğu, bu halde iken şüphelinin müştekiyi başına ve karnına gelecek şekilde yumruk, tekme atmak suretiyle vurmaya devam ettiği, elde edilen kamera kaydına göre müştekinin yerde baygın şekilde kaldığı sırada başını eliyle kaldırıp sert zemine doğru çarptığı, tanık anlatımına göre bu sırada olay yerine gelenlere 'Ailevi mesele siz karışmayın, ben bu işi burada bitireceğim, öldüreceğim' diye bağırdığı, gelen tanığın bu sırada bağırdığı, müştekinin adli rapor içeriklerine göre kırık oluşacak şekilde yaralandığı, cep telefonunu almaması için parçaladığı sırada çevreden gelenlerin müdahalesi ile eylemini sürdüremediği anlaşılmıştır."



