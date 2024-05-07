SON DAKİKA HABERİ - Türkiye, teleferik kazasını konuşmuştu: İstenen cezalar belli oldu: Facia nasıl meydana geldi?

150 KİŞİ MAHSUR KALDI

İddianamede yaşanılan kaza sebebiyle teleferik sisteminin durması sonucu diğer 25 kabinin içerisinde bulunan 150 yolcu ile birlikte hava asılı kaldığı ve mahsur kalan kişilerin kurtarılabilmesi için Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 4 adet, Jandarma Genel Komutanlığı'na ait 3 adet helikopter, 1 adet askeri kargo uçağı ve drone ve karadan ise 607 adet UMKE, AFAD, MASAD, 110, 112 ve 115 unsurları kurtarma personeli, 113 araç ve 6 adet ambulansın katılımıyla çalışmaların yapılarak, kabinlerde asılı şekilde mahsur kalan kişilerin tamamı havadan ve karadan yapılan operasyon sonucu 13 Nisan günü saat 16:15 itibariyle kurtarıldığı kaydedildi.