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SON DAKİKA HABERİ - Türkiye, teleferik kazasını konuşmuştu: İstenen cezalar belli oldu: Facia nasıl meydana geldi?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
14:43
SON DAKİKA HABERİ - Türkiye, teleferik kazasını konuşmuştu: İstenen cezalar belli oldu: Facia nasıl meydana geldi?
Son dakika haberi... Antalya'da 12 Nisan Cuma günü yaşanan ve Memuş Gümüş'ün hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı ve 174 kişinin havada mahsur kaldığı teleferik faciasında savcılık olayla ilgi 38 sayfalık iddianame tamamlandı. İstenen cezalar belli oldu. İddianamede dikkat çeken detaylar yer aldı.