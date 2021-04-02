Son dakika haberi: Türkiye'de koronavirüs ölü ve vaka sayısı bugün kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı 2 Nisan 2021 koronavirüs ölü ve vaka sayısı son durum tablosu!

Son dakika haberleri... Nisan ayının başı itibarı ile koronavirüs ile etkin mücadele devam ediyor. Türkiye, salgın karşısında mücadelesini sürdürürken aşılama çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Artan vaka sayısının akabinde, cumartesi günleri için kaldırılan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması geri döndü. Bu noktada, Nisan ayının sonuna kadar koronavirüs son durum tablosu önem arz ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam günlük koronavirüs vaka ve ölüm sayısı tablosu kamuoyu ile paylaşılıyor.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYISI BUGÜN KAÇ OLDU? 2 NİSAN

2 Nisan koronavirüs son durum tablosu da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Nisan 2021 Cuma gününe ilişkin koronavirüs vaka ve ölü sayısı tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nin resmi internet sitesinden son dakika duyurulan 2 Nisan koronavirüs son durum tablosu ile bugüne ilişkin vaka, ölüm, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı belli oldu.

İşte, 2 Nisan koronavirüsü vaka sayısı son durum tablosu;