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Haberler Yaşam Son dakika haberi: Türkiye'de koronavirüs ölü ve vaka sayısı bugün kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı 2 Nisan 2021 koronavirüs ölü ve vaka sayısı son durum tablosu!
Giriş Tarihi: 02.04.2021 17:52 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021 21:50

haberi: Türkiye'de ölü ve vaka sayısı bugün kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı 2 Nisan 2021 koronavirüs ölü ve vaka sayısı son durum tablosu!

salgını etkisini sürdürmeye devam ederken haberleri de yakından takip ediliyor. Nisan ayı itibarı ile günlük koronavirüs vaka ve ölü sayısı son durum tablosu daha da önem arz ediyor. Bilindiği üzere, Sağlık Bakanlığı tarafından günlük koronavirüs son durum tablosu her akşam paylaşılıyor. Türkiye'nin 2 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölüm sayısı son durum tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Dün duyurulan verilerde 40 bin 806 vaka ve 176 vefat olduğu belirtilmişti. İşte, son dakika haberinin detayları ve 2 Nisan 2021 koronavirüs son durum tablosu

Son dakika haberi: Türkiye'de koronavirüs ölü ve vaka sayısı bugün kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı 2 Nisan 2021 koronavirüs ölü ve vaka sayısı son durum tablosu!

Son dakika haberleri... Nisan ayının başı itibarı ile ile etkin mücadele devam ediyor. Türkiye, salgın karşısında mücadelesini sürdürürken aşılama çalışmaları da hız kesmeden sürüyor. Artan vaka sayısının akabinde, cumartesi günleri için kaldırılan sokağa çıkma yasağı kısıtlaması geri döndü. Bu noktada, Nisan ayının sonuna kadar koronavirüs son durum tablosu önem arz ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her akşam günlük koronavirüs vaka ve ölüm sayısı tablosu kamuoyu ile paylaşılıyor.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA VE ÖLÜM SAYISI BUGÜN KAÇ OLDU? 2 NİSAN

2 Nisan koronavirüs son durum tablosu da vatandaşların gündeminde yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından 2 Nisan 2021 Cuma gününe ilişkin koronavirüs vaka ve ölü sayısı tablosu açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nin resmi internet sitesinden duyurulan 2 Nisan koronavirüs son durum tablosu ile bugüne ilişkin vaka, ölüm, ağır hasta ve iyileşen hasta sayısı belli oldu.

İşte, 2 Nisan koronavirüsü vaka sayısı son durum tablosu;

Son dakika haberi: Türkiye'de koronavirüs ölü ve vaka sayısı bugün kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı 2 Nisan 2021 koronavirüs ölü ve vaka sayısı son durum tablosu!

2 NİSAN KORONAVİRÜS VERİLERİNDE SON DURUM VAKA SAYISI:

  • VAKA SAYISI: 42 bin 308
  • HASTA SAYISI: 1.471
  • VEFAT SAYISI: 179
  • İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 419
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Son dakika haberi: Türkiye'de koronavirüs ölü ve vaka sayısı bugün kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı 2 Nisan 2021 koronavirüs ölü ve vaka sayısı son durum tablosu!

1 NİSAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 40 bin 806
  • HASTA SAYISI: 1.424
  • VEFAT SAYISI: 176
  • İYİLEŞEN SAYISI: 20 bin 817
Son dakika haberi: Türkiye'de koronavirüs ölü ve vaka sayısı bugün kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı 2 Nisan 2021 koronavirüs ölü ve vaka sayısı son durum tablosu!

31 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 39 bin 302
  • HASTA SAYISI: 1.401
  • VEFAT SAYISI: 152
  • İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 193
Son dakika haberi: Türkiye'de koronavirüs ölü ve vaka sayısı bugün kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı 2 Nisan 2021 koronavirüs ölü ve vaka sayısı son durum tablosu!

30 MART TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 37 bin 303
  • HASTA SAYISI: 1.376
  • VEFAT SAYISI: 155
  • İYİLEŞEN SAYISI: 19 bin 925
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