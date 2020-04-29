BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI: Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 29 Nisan Türkiye'de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Türkiye'deki corona virüs vaka, ölü, entübe ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Konuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam, gerek canlı yayında gerekse sosyal medya hesabından Türkiye'deki corona virüsü vaka, ölü, entübe ve iyileşen hasta sayısını açıklıyor. Ülkemizde ilk vaka görüldüğü tarihten şu ana kadarki süreçte alınan geniş önlemler sayesinde temas ortamı asgari düzeye indirildi. Bu sayede gelinen noktada Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre, günlük iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısının önüne geçti. Milyonlarca vatandaş ise, her akşam vaka sayıları açıklanmadan önce arama motoru üzerinden Türkiye'deki corona virüs vaka, ölü, entübe ve iyileşen hasta sayısı kaç oldu? 29 Nisan bugünkü vaka ve ölü sayısı kaç? gibi soruların yanıtlarını araştırıyor. Konuyla ilgili Bakan Koca'nın açıklamaları beklenirken, tüm detaylara haberimizin içerisinde yer verdik. Türkiye vaka ve ölü sayısı son durum bugün kaç oldu? Entübe hasta ve iyileşen hasta sayısı nedir? İllere ve ilçelere göre vaka dağılımı tablosu nasıl? İşte, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı, illere göre vaka dağılımı ve iyileşen hastalar ile ilgili son dakika haberleri 29 Nisan…