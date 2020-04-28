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Haberler Galeri BAKAN KOCA SON DAKİKA AÇIKLADI! Türkiye’deki corona virüsü ölü, vaka ve hasta sayısı son durum! 28 Nisan Türkiye'de corona virüs (koronavirüs) son durum ve vaka dağılımı haritası

BAKAN KOCA AÇIKLADI! ’deki ölü, vaka ve hasta sayısı son durum! 28 Nisan Türkiye'de corona virüs (koronavirüs) son durum ve vaka dağılımı haritası

Tüm dünyanın ortak problemi olan corona virüs salgını ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. 'de vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı ile ilgili son durum merak edilirken, haberleri de gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere corona virüs salgını ile ilgili güncel veriler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her akşam açıklanıyor. Gerek sosyal medya hesabından, gerekse canlı yayınlarda yaptığı açıklamalarla, 'Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm, iyileşen ve entübe hasta sayısı' gibi merak edilen tüm hususların yanıtını veriyor. Hal böyle olunca akşam saatlerinde en çok araştırılan konu ise, 'Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu?' sorusu oluyor. Konuyla ilgili Bakan Koca'dan son dakika açıklaması geldi. 28 Nisan koronavirüsü Türkiye vaka ve ölü sayısı son durum bugün kaç oldu? Entübe hasta ve iyileşen hasta sayısı nedir? İllere ve göre ilçelere göre vaka dağılımı tablosu nasıl? İşte, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı, illere göre vaka dağılımı ve iyileşen hastalar ile ilgili son dakika haberleri 28 Nisan…

Giriş Tarihi: 28.04.2020 18:45 Güncelleme Tarihi: 28.04.2020 19:12
SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’deki corona virüsü ölü, vaka ve hasta sayısı son durum! 28 Nisan Türkiye'de corona virüs koronavirüs son durum ve vaka dağılımı haritası

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’deki corona virüsü ölü, vaka ve hasta sayısı son durum! 28 Nisan Türkiye'de corona virüs (koronavirüs) son durum ve vaka dağılımı haritası

Dünya genelinde onlarca ülkede etkisini gösteren (Kovid-19) salgını hakkında haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Corona virüs salgını pek çok ülkede pik yaptıktan sonra düşüşe geçmeye başlarken, ülkemizde de iyileşen hastalarda artış görülürken, vaka sayılarındaki düşüş de dikkatleri çekiyor. Çin'de çıkan virüsün merkez üssü ABD haline gelirken, son 24 saatte yine binlerce insan hayatını kaybetti. Ülkemizde 24 Nisan'da günlük iyileşen hasta sayısı günlük vaka sayısını ilk kez geçmeyi başarırken. 'deki son durum Fahrettin Koca tarafından günlük olarak açıklanmaya devam ediyor. Vatandaşlar, 28 Nisan Türkiye'de son durum ve corona virüsü vaka sayısı ile iyileşen hasta sayısını öğrenmeye çalışıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan günlük veriler ile, detaylı vaka sayısı, ölü sayısı, iyileşen hasta ve entübe hasta sayısı kamuoyu ile paylaşıyor.

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE VAKA VE ÖLÜ SAYISI 28 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Nisan 2020 Salı gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısı hakkında açıklamada bulundu. Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda ise canlı koronavirüs haritası ile vaka dağılımı hakkında bilgi vermişti.

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SAĞLIK BAKANLIĞI CANLI HARİTASI İLE CORONA VİRÜSÜ VAKA DAĞILIMI TABLOSU

Peki, Sağlık Bakanlığı corona virüsü canlı haritası ile Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı bugün kaç oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere illerde ve ilçelerde son durum ne? Haberimizden, 28 Nisan Türkiye'de corona virüsünde son durumu açıklandıktan hemen sonra günlük ve canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA TÜRKİYE'DEKİ CORONA VİRÜSÜ SON DURUM İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU.

İşte 28 Nisan son durum;

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’deki corona virüsü ölü, vaka ve hasta sayısı son durum! 28 Nisan Türkiye'de corona virüs koronavirüs son durum ve vaka dağılımı haritası

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’deki corona virüsü ölü, vaka ve hasta sayısı son durum! 28 Nisan Türkiye'de corona virüs (koronavirüs) son durum ve vaka dağılımı haritası

BAKAN KOCA AÇIKLADI! İŞTE SON DURUM!

Son 24 saatte 5.000'den fazla hastamız iyileşti. İyileşen toplam hasta sayımız 40.000'e yaklaştı. Yoğun bakım ve entübe sayısında düşüş sürüyor. Yeni vaka sayısı öngörülen seyirde. Çok yakında 1 milyon testi aşmış olacağız. Bu başarıyı riske atmayalım.

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SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’deki corona virüsü ölü, vaka ve hasta sayısı son durum! 28 Nisan Türkiye'de corona virüs koronavirüs son durum ve vaka dağılımı haritası

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’deki corona virüsü ölü, vaka ve hasta sayısı son durum! 28 Nisan Türkiye'de corona virüs (koronavirüs) son durum ve vaka dağılımı haritası

27 NİSAN SON DURUM

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım. "

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’deki corona virüsü ölü, vaka ve hasta sayısı son durum! 28 Nisan Türkiye'de corona virüs koronavirüs son durum ve vaka dağılımı haritası

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’deki corona virüsü ölü, vaka ve hasta sayısı son durum! 28 Nisan Türkiye'de corona virüs (koronavirüs) son durum ve vaka dağılımı haritası

26 NİSAN SON DURUM

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000'e varan günlük test kapasitemizin 30.000'i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti.

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’deki corona virüsü ölü, vaka ve hasta sayısı son durum! 28 Nisan Türkiye'de corona virüs koronavirüs son durum ve vaka dağılımı haritası

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’deki corona virüsü ölü, vaka ve hasta sayısı son durum! 28 Nisan Türkiye'de corona virüs (koronavirüs) son durum ve vaka dağılımı haritası

25 NİSAN SON DURUM

Bakan Koca, 25 Nisan günlük tabloyu açıklarken şu ifadeleri kullandı:

Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart.

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’deki corona virüsü ölü, vaka ve hasta sayısı son durum! 28 Nisan Türkiye'de corona virüs koronavirüs son durum ve vaka dağılımı haritası

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’deki corona virüsü ölü, vaka ve hasta sayısı son durum! 28 Nisan Türkiye'de corona virüs (koronavirüs) son durum ve vaka dağılımı haritası

VAKA DAĞILIMI HARİTASI

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’deki corona virüsü ölü, vaka ve hasta sayısı son durum! 28 Nisan Türkiye'de corona virüs koronavirüs son durum ve vaka dağılımı haritası

SON DAKİKA HABERİ: Türkiye’deki corona virüsü ölü, vaka ve hasta sayısı son durum! 28 Nisan Türkiye'de corona virüs (koronavirüs) son durum ve vaka dağılımı haritası

GENELİ VAKA DAĞILIMI

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