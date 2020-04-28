Tüm dünyanın ortak problemi olan corona virüs salgını ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Türkiye'de corona virüsü vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı ile ilgili son durum merak edilirken, son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Bilindiği üzere corona virüs salgını ile ilgili güncel veriler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından her akşam açıklanıyor. Gerek sosyal medya hesabından, gerekse canlı yayınlarda yaptığı açıklamalarla, 'Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm, iyileşen ve entübe hasta sayısı' gibi merak edilen tüm hususların yanıtını veriyor. Hal böyle olunca akşam saatlerinde en çok araştırılan konu ise, 'Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu?' sorusu oluyor. Konuyla ilgili Bakan Koca'dan son dakika açıklaması geldi. 28 Nisan koronavirüsü Türkiye vaka ve ölü sayısı son durum bugün kaç oldu? Entübe hasta ve iyileşen hasta sayısı nedir? İllere ve göre ilçelere göre vaka dağılımı tablosu nasıl? İşte, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı, illere göre vaka dağılımı ve iyileşen hastalar ile ilgili son dakika haberleri 28 Nisan…