Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri BAKAN SON DAKİKA AÇIKLADI! Türkiye’de corona virüsü vaka, ölü ve hasta sayısı son durum! 27 Nisan Türkiye'de corona virüs (koronavirüs) son durum ve vaka dağılımı haritası

BAKAN AÇIKLADI! ’de vaka, ölü ve hasta sayısı son durum! Türkiye'de corona virüs (koronavirüs) son durum ve vaka dağılımı haritası

'de vaka, ölü, iyileşen ve entübe hastası sayısı son durum merak edilirken, haberleri de gelmeye devam ediyor. Tüm dünyanın ortak problemi haline gelen corona virüs salgını ile ilgili güncel veriler her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanıyor. Dünyanın aksine, ülkemizde süreç daha iyi ilerlerken, vaka sayılarındaki azalmalar devam ederken, iyileşen hasta sayımızda artıyor. Bakan Koca tarafından günlük olarak corona virüsü tablosu ile vaka, ölüm, entübe ve iyileşen hasta sayısı bilgisi kamuoyu ile paylaşılıyor. Hal böyle olunca akşam saatlerinde en çok araştırılan konu ise, 'Türkiye'de corona virüsü vaka, ölüm, iyileşen ve entübe hasta sayısı kaç oldu?' sorusu oluyor. Bakan Koca az önce sosyal medya hesabından Türkiye'deki corona virüsü vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısını açıkladı. koronavirüsü Türkiye vaka ve ölü sayısı son durum bugün kaç oldu? Entübe hasta ve iyileşen hasta sayısı nedir? İllere ve göre ilçelere göre vaka dağılımı tablosu nasıl? İşte, Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı, illere göre vaka dağılımı ve iyileşen hastalar ile ilgili son dakika haberleri 27 Nisan...

Giriş Tarihi: 27.04.2020 20:06 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 20:09
BAKAN SON DAKİKA AÇIKLADI! Türkiye’de corona virüsü vaka, ölü ve hasta sayısı son durum! 27 Nisan Türkiye'de corona virüs koronavirüs son durum ve vaka dağılımı haritası

Dünya genelinde onlarca ülkede etkisini gösteren (Kovid-19) salgını hakkında haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Corona virüs salgını pek çok ülkede pik yaptıktan sonra düşüşe geçmeye başlarken, ülkemizde de iyileşen hastalarda artış görülürken, vaka sayılarındaki düşüş de dikkatleri çekiyor. Çin'de çıkan virüsün merkez üssü ABD haline gelirken, son 24 saatte yine binlerce insan hayatını kaybetti. Ülkemizde 24 Nisan'da günlük iyileşen hasta sayısı günlük vaka sayısını ilk kez geçmeyi başarırken. 'deki son durum Fahrettin Koca tarafından günlük olarak açıklanmaya devam ediyor. Vatandaşlar, Türkiye'de son durum ve corona virüsü vaka sayısı ile iyileşen hasta sayısını öğrenmeye çalışıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan günlük veriler ile, detaylı vaka sayısı, ölü sayısı, iyileşen hasta ve entübe hasta sayısı kamuoyu ile paylaşıyor.

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE VAKA VE ÖLÜ SAYISI 27 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Nisan 2020 Pazartesi gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısı hakkında açıklamda bulundu. Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda ise canlı koronavirüs haritası ile vaka dağılımı hakkında bilgi vermişti.

CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYINIZ

SAĞLIK BAKANLIĞI CANLI HARİTASI İLE CORONA VİRÜSÜ VAKA DAĞILIMI TABLOSU

Peki, Sağlık Bakanlığı corona virüsü canlı haritası ile Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı bugün kaç oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere illerde ve ilçelerde son durum ne? Haberimizden, 27 Nisan Türkiye'de corona virüsünde son durumu açıklandıktan hemen sonra günlük ve canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

İşte 27 Nisan Türkiye'deki corona virüsü vaka sayısı açıklaması:

BAKAN SON DAKİKA AÇIKLADI! Türkiye’de corona virüsü vaka, ölü ve hasta sayısı son durum! 27 Nisan Türkiye'de corona virüs koronavirüs son durum ve vaka dağılımı haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'deki corona virüsü vaka sayılarını açıkladı;

İşte Bakan Koca'nın o açıklamaları: Bir gün içinde iyileşen en yüksek hasta sayısına ulaştık. Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için, ihtiyaç duyulan test sayısında azalma bugün de devam etti. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısında düşüş sürüyor. Bu başarıyı riske atmayalım.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BAKAN SON DAKİKA AÇIKLADI! Türkiye’de corona virüsü vaka, ölü ve hasta sayısı son durum! 27 Nisan Türkiye'de corona virüs koronavirüs son durum ve vaka dağılımı haritası

26 NİSAN SON DURUM

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000'e varan günlük test kapasitemizin 30.000'i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti.

BAKAN SON DAKİKA AÇIKLADI! Türkiye’de corona virüsü vaka, ölü ve hasta sayısı son durum! 27 Nisan Türkiye'de corona virüs koronavirüs son durum ve vaka dağılımı haritası

25 NİSAN SON DURUM

Bakan Koca, 25 Nisan günlük tabloyu açıklarken şu ifadeleri kullandı:

Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart.

BAKAN SON DAKİKA AÇIKLADI! Türkiye’de corona virüsü vaka, ölü ve hasta sayısı son durum! 27 Nisan Türkiye'de corona virüs koronavirüs son durum ve vaka dağılımı haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından verilere ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

* Son 24 saat içinde taburcu olan hasta sayısı, bugüne kadar iyileşen toplam hasta sayısının yaklaşık %15'ini oluşturuyor.

* Taramada, erken tanı ve tedavide başarılıyız. BU NOKTADAN GERİ DÖNÜŞ OLMAMALI. Alınan sonuçlara tedbirle destek şart. Bize güç verin.

TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ 23 NİSAN SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden yapmış olduğu paylaşım ile birlikte vaka ve bölüm sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda: "Bugün, dünden daha iyi durumdayız. Bu noktaya, biri bile tesadüfen yapılmamış toplam 791.906 testle geldik. Tanı konanların her birinin temaslı taraması ya yapıldı ya da devam ediyor. Alınan sonuca tedbirle destek şart. Bize güç verin. " dedi.

Öte yandan il il corona virüs haritasına ulaşmak için ilerleyiniz...

BAKAN SON DAKİKA AÇIKLADI! Türkiye’de corona virüsü vaka, ölü ve hasta sayısı son durum! 27 Nisan Türkiye'de corona virüs koronavirüs son durum ve vaka dağılımı haritası

VAKA DAĞILIMI HARİTASI

BAKAN SON DAKİKA AÇIKLADI! Türkiye’de corona virüsü vaka, ölü ve hasta sayısı son durum! 27 Nisan Türkiye'de corona virüs koronavirüs son durum ve vaka dağılımı haritası

TÜRKİYE GENELİ VAKA DAĞILIMI

SON DAKİKA