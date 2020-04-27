BAKAN SON DAKİKA AÇIKLADI! Türkiye’de corona virüsü vaka, ölü ve hasta sayısı son durum! 27 Nisan Türkiye'de corona virüs koronavirüs son durum ve vaka dağılımı haritası

Dünya genelinde onlarca ülkede etkisini gösteren corona virüsü (Kovid-19) salgını hakkında son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Corona virüs salgını pek çok ülkede pik yaptıktan sonra düşüşe geçmeye başlarken, ülkemizde de iyileşen hastalarda artış görülürken, vaka sayılarındaki düşüş de dikkatleri çekiyor. Çin'de çıkan virüsün merkez üssü ABD haline gelirken, son 24 saatte yine binlerce insan hayatını kaybetti. Ülkemizde 24 Nisan'da günlük iyileşen hasta sayısı günlük vaka sayısını ilk kez geçmeyi başarırken. Türkiye'deki son durum Fahrettin Koca tarafından günlük olarak açıklanmaya devam ediyor. Vatandaşlar, 27 Nisan Türkiye'de son durum ve corona virüsü vaka sayısı ile iyileşen hasta sayısını öğrenmeye çalışıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından her gün açıklanan günlük veriler ile, detaylı vaka sayısı, ölü sayısı, iyileşen hasta ve entübe hasta sayısı kamuoyu ile paylaşıyor.

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE VAKA VE ÖLÜ SAYISI 27 NİSAN 2020

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 27 Nisan 2020 Pazartesi gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısı hakkında açıklamda bulundu. Koca, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamalarda ise canlı koronavirüs haritası ile vaka dağılımı hakkında bilgi vermişti.

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SAĞLIK BAKANLIĞI CANLI HARİTASI İLE CORONA VİRÜSÜ VAKA DAĞILIMI TABLOSU

Peki, Sağlık Bakanlığı corona virüsü canlı haritası ile Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı bugün kaç oldu? İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere illerde ve ilçelerde son durum ne? Haberimizden, 27 Nisan Türkiye'de corona virüsünde son durumu açıklandıktan hemen sonra günlük ve canlı tablo ile öğrenebilir, dünyadaki corona virüs vakalarını harita üzerinden anlık olarak takip edebilirsiniz.

İşte 27 Nisan Türkiye'deki corona virüsü vaka sayısı açıklaması: