SON DAKİKA HABER: Bakan Koca Türkiye’deki corona virüsü vaka ve ölü sayısını açıkladı! Corona virüs vaka, ölü, iyileşen ve entübe hasta sayısı, canlı harita

Türkiye'de corona virüs salgını vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Corona virüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Hal böyle olunca son dakika haberleri de vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerek sosyal medya hesabından gerek canlı yayınlarda yaptığı açıklamalarla Türkiye'de corona virüsü vaka ve ölü sayısı ile ilgili son durumu açıklıyor. Hal böyle olunca akşam saatlerine doğru, '3 Mayıs bugün Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç?' gibi sorular araştırılıyor. Günlük iyileşen hasta sayısı açıklanan yeni vakaların önüne geçerken yoğun bakım ünitesine bağlı ve entübe hasta sayısındaki azalma göze çarpıyor. Bakan Koca, önceki gün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda havaların sıcaklığına aldanılmamasını sosyal izolasyona uyulması gerektiğinin altını çizdi. Peki, Türkiye'de bugün vaka ve ölü sayısı kaç? İşte günlük koronavirüs tablosuna göre 3 Mayıs 2020 corona son duruma ilişkin son dakika haberi…