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Haberler Yaşam Yusuf Güney gözaltında! Manavgat yangınında kavga!
Giriş Tarihi: 03.08.2021 16:09 Güncelleme Tarihi: 03.08.2021 17:16

Yusuf Güney gözaltında! Manavgat yangınında kavga!

Şarkıcı Yusuf Güney Manavgat'ta gözaltına alındı. İddialara göre; Güney ile yangın söndürme işlemi yapan orman memurları arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine Yusuf Güney, silahla havaya birkaç el ateş açtı. İşte haberin ayrıntıları

Son dakika haberi: Yusuf Güney gözaltında! Manavgat yangınında kavga!

Son dakika:Bölgedeki çalışmalara yangın söndürme tüpleriyle destek veren şarkıcı Yusuf Güney, dün gece Çardak Mahallesi Balamut mevkisinde, yangın söndürme işlemi yapan orman memurları ile tartışma yaşadı.

Son dakika haberi: Yusuf Güney gözaltında! Manavgat yangınında kavga!

İddiaya göre Güney, istediği yerlere müdahale etmedikleri gerekçesiyle kavga ettiği orman memurlarının üzerine yürüdü ve yanındaki tabancasıyla birkaç el havaya ateş etti.

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Son dakika haberi: Yusuf Güney gözaltında! Manavgat yangınında kavga!

Bölgedeki jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Güney, Taşağıl Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Son dakika haberi: Yusuf Güney gözaltında! Manavgat yangınında kavga!

Güney, geceyi Taşağıl Jandarma Karakolu'nda geçirdi. Karakolda ifadesinin alınmasının ardından Güney, savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Hakkındaki soruşturmanın devam edeceği Yusuf Güney, gözaltına alındığının haber olmasının ardından Twitter'da trend topic (TT) oldu.

Son dakika haberi: Yusuf Güney gözaltında! Manavgat yangınında kavga!

Öte yandan; Manavgat'ın Taşağıl Mahallesi'nde, 31 Temmuz 2008 tarihinde çıkan ve 5 gün sonra kontrol altına alınabilen Taşağıl orman yangını, Türkiye'nin en büyük orman yangını olarak tarihe geçmişti.

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