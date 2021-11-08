SON DAKİKA HABERLER | Afyonkarahisar’da 4 kişiyi öldürmüştü! O anların görüntüsü ortaya çıktı!

Son dakika haberler: Afyonkarahisar'da, İsmail Kınçak, eski dünürü ile ailesinden 3 kişiye kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan aile üyeleri kurtarılamadı. O anların görüntüsü ise yeni ortaya çıktı. Korkunç olay kameralara böyle yansıdı