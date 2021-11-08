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Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERLER | Afyonkarahisar’da 4 kişiyi öldürmüştü! O anların görüntüsü ortaya çıktı!
Giriş Tarihi: 08.11.2021 16:18 Güncelleme Tarihi: 08.11.2021 16:18

SON DAKİKA HABERLER | Afyonkarahisar’da 4 kişiyi öldürmüştü! O anların görüntüsü ortaya çıktı!

Son dakika haberler: Afyonkarahisar'da, İsmail Kınçak, eski dünürü ile ailesinden 3 kişiye kurşun yağdırdı. Hastaneye kaldırılan aile üyeleri kurtarılamadı. O anların görüntüsü ise yeni ortaya çıktı. Korkunç olay kameralara böyle yansıdı

SON DAKİKA HABERLER | Afyonkarahisar’da 4 kişiyi öldürmüştü! O anların görüntüsü ortaya çıktı!

Son dakika: Olay, 6 Kasım saat 18.30 sıralarında, Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde meydana geldi. Yusuf ve Fatma Mercan çiftinin boşanmasının ardından 2 aile arasında husumet başladı.

SON DAKİKA HABERLER | Afyonkarahisar’da 4 kişiyi öldürmüştü! O anların görüntüsü ortaya çıktı!

Aralarında geçmişe dayalı borç anlaşmazlığı yaşayan 2 aile arasındaki husumet, icra takibi başlatılmasıyla daha da büyüdü. Fatma Mercan'ın babası İsmail Kınçak, geçen cumartesi akşam saatlerinde 03 EL 524 plakalı otomobiliyle, Yusuf Mercan, babası Mevlüt Mercan, annesi Şefika Mercan, anneannesi Hanife Mutlu, kız kardeşi Hatice Mercan ile Hatice Mercan'ın 1 yaşındaki kızının bulunduğu 03 BG 792 plakalı aracı takibe başladı.

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SON DAKİKA HABERLER | Afyonkarahisar’da 4 kişiyi öldürmüştü! O anların görüntüsü ortaya çıktı!

Belde merkezinde Mercan ailesinin bulunduğu otomobili durduran Kınçak'ın tabancayla ateş ettiği Yusuf Mercan, babası Mevlüt Mercan, annesi Şefika Mercan, anneannesi Hanife Mutlu, kız kardeşi Hatice Mercan ağır yaralandı. İsmail Kınçak, saldırı sonrası otomobili ile olay yerinden kaçtı.

SON DAKİKA HABERLER | Afyonkarahisar’da 4 kişiyi öldürmüştü! O anların görüntüsü ortaya çıktı!

2.70 PROMİL ALKOLLÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından 5 yaralıyı hastaneye götürdü. Mevlüt, Şefika, Hatice Mercan ile Hanife Mutlu hayatını kaybetti, ağır yaralanan Yusuf Mercan da yoğun bakım servisine kaldırıldı.

SON DAKİKA HABERLER | Afyonkarahisar’da 4 kişiyi öldürmüştü! O anların görüntüsü ortaya çıktı!

İsmail Kınçak, aynı gece Beyyazı beldesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde, Kınçak'ın 2.70 promoil alkollü olduğu tespit edildi.

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