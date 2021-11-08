SON DAKİKA HABERLER | Afyonkarahisar’da 4 kişiyi öldürmüştü! O anların görüntüsü ortaya çıktı!

Son dakika: Olay, 6 Kasım saat 18.30 sıralarında, Afyonkarahisar'ın Çıkrık beldesinde meydana geldi. Yusuf ve Fatma Mercan çiftinin boşanmasının ardından 2 aile arasında husumet başladı. Aralarında geçmişe dayalı borç anlaşmazlığı yaşayan 2 aile arasındaki husumet, icra takibi başlatılmasıyla daha da büyüdü. Fatma Mercan'ın babası İsmail Kınçak, geçen cumartesi akşam saatlerinde 03 EL 524 plakalı otomobiliyle, Yusuf Mercan, babası Mevlüt Mercan, annesi Şefika Mercan, anneannesi Hanife Mutlu, kız kardeşi Hatice Mercan ile Hatice Mercan'ın 1 yaşındaki kızının bulunduğu 03 BG 792 plakalı aracı takibe başladı. Belde merkezinde Mercan ailesinin bulunduğu otomobili durduran Kınçak'ın tabancayla ateş ettiği Yusuf Mercan, babası Mevlüt Mercan, annesi Şefika Mercan, anneannesi Hanife Mutlu, kız kardeşi Hatice Mercan ağır yaralandı. İsmail Kınçak, saldırı sonrası otomobili ile olay yerinden kaçtı. 2.70 PROMİL ALKOLLÜ İsmail Kınçak, aynı gece Beyyazı beldesinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan alkol testinde, Kınçak'ın 2.70 promoil alkollü olduğu tespit edildi. SON DAKİKA: İCRAYI KALDIRMASINI İSTEMİŞ Kınçak'ın, saldırı öncesi otomobili durdurduğu anda Mevlüt Mercan'dan icrayı kaldırmasını talep ettiğini, Mercan'ın küfür etmesi nedeniyle tabancayla ateş ettiğini belirttiği öğrenildi. İsmail Kınçak, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. SON DAKİKA | SALDIRI ANI KAMERADA Görüntülerde yanına gelen kişilere tepki gösteren Kınçak'ın, ardından eski damadı Yusuf Mercan'ın olduğu kapıya yönelerek ateş etmeyi sürdürdüğü, arka camdan Şefika Mercan, Hanife Mutlu ve Hatice Mercan'ı vurduğu görüldü. Kınçak'ın, saldırı sonrasında çevredeki bir kişiye, araçtaki 1 yaşında çocuğu oradan almaları ikazında bulunduğu öğrenildi. Boşanan çiftin 2 çocuğu olduğu, velayetin annede bulunduğu öğrenildi.