Son dakika haberler | Girit’te 6.3’lük deprem: ‘Yunanistan ve Türkiye için burası kritik’ diyerek uyardı!

SON DAKİKA: GİRİT'TE HASAR OLABİLİR

Burası Yunanistan için de Türkiye için de en kritik, en büyük depremler oluşturabilecek bir mekanizmaya sahip. Bu 6.3'lük deprem tarihte olan büyük depremlere göre; çok çok küçük bir deprem sayılabilir. Birazcık hasar vermiş olabilir.