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Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERLER: Malatya’daki facianın boyutu ortaya çıktı! Validen yeni açıklama!
Giriş Tarihi: 10.11.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 10.11.2021 11:56

SON DAKİKA HABERLER: Malatya’daki facianın boyutu ortaya çıktı! Validen yeni açıklama!

Son dakika haberler: Malatya'da dün korkunç bir olay yaşandı. Çöken iki katlı binanın enkazından 13 kişi kurtarıldı. Binadaki hasar gün ağarınca ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA HABERLER: Malatya’daki facianın boyutu ortaya çıktı! Geriye bu kareler kaldı!

Son dakika haberler: Malatya'nın en merkez caddelerinden biri olan İnönü Caddesi Sıtmapınarı mevkiinde dün 16.50'de 2 katlı bir binanın çökmesinin ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmaları gece 02.00 sıralarında tamamlandı.

SON DAKİKA HABERLER: Malatya’daki facianın boyutu ortaya çıktı! Geriye bu kareler kaldı!

13 kişinin yaralı olarak kurtarıldığı enkazda çalışmaların tamamlanması ile enkaz kaldırma çalışmaları başladı.

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SON DAKİKA HABERLER: Malatya’daki facianın boyutu ortaya çıktı! Geriye bu kareler kaldı!

Malatya Büyükşehir Belediyesine ait iş makinelerince moloz yığınları kamyonlarla sabaha kadar taşındı.

SON DAKİKA HABERLER: Malatya’daki facianın boyutu ortaya çıktı! Geriye bu kareler kaldı!

Sabah saatleri ile birlikte temizlik görevlileri de olayın yaşandığı caddede temizlik çalışması başlattı.

SON DAKİKA HABERLER: Malatya’daki facianın boyutu ortaya çıktı! Geriye bu kareler kaldı!

CAN KAYBI YOK

Polis ekiplerinin olay yerindeki önlemleri sürerken, araç trafiğine kapalı olan caddede yaya güvenliği de karşı şeritten kontrollü olarak verilmeye başlanıldı. Vali Aydın Baruş ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da alanda incelemelerde bulundu. Çöken binanın 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6.8'lik depremin ardından hasarsız olduğu tespitinin belirlendiğini söyleyen Vali Baruş, hastanede tedavisi süren 5 yaralının da sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Baruş, "Yaralılarımızın hayati tehlikeleri yok. Böyle elim bir kazadan gerçekten can kaybı vermeden kurtulmuş olmamız, bizim için çok sevindirici, şükrediyoruz. Bu binanın enkazı da en kısa zamanda inşallah kaldırılacak. Burası da normal trafiğe açık hale gelecek ve bir kısmı trafiğe kapatıldı enkaz çalışmaları nedeniyle. Buradan kurtulan vatandaşlarımıza, yaralılarımıza geçmiş olsun diyorum, tüm Malatya'mıza geçmiş olsun diyorum" diye konuştu.

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