Son dakika haberler: Manisa’da 4 genç ölü bulunmuştu! Sevgilisine attığı son mesaj ortaya çıktı!

Olayda ilk hayatını kaybeden Ümit Zangal'ın kanında ve idrarında farklı etken maddeler içeren uyutucu, uyuşturucu, uyarıcı maddeler tespit edildiği, bu maddelerin kandaki düzeylerinin tek başlarına öldürücü dozda olmadığının, birbirleriyle etkileşimlerine bağlı olarak solunum baskılanması, kalpte ritm bozukluğu, akciğer ödemi gibi bazı olumsuz yan etkiler nedeniyle ölümün tıbben mümkün olduğu otopsi raporunda belirtildi. Muharrem Zengin, Serkan Zangal ile Neşet Dalgın'ın bitişik atış sonucu hayatını kaybettiği vurgulandı.