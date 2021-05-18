Son dakika haberler: Manisa’da 4 genç ölü bulunmuştu! Sevgilisine attığı son mesaj ortaya çıktı!

Manisa'da 4 gencin tarlada yan yana ölü bulunmasıyla ilgili Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı 'kovuşturmaya yer yoktur' kararı verdi. Serkan Zangal'ın cep telefonunun açılış şifresinin tespit edildiği ve incelendiği, ancak Ümit Zangal, Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın'ın cep telefonlarının açılamadığı ifade edildi. Serkan Zangal'ın olay gecesi 03.53'te Volkan isimli kişiye gönderdiği mesajda 'Bu kadar katılır mı sigaraya?' diye yazdığı belirtildi.



