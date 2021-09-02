HaberlerYaşamSon dakika haberler: Müge Anlı'da Büyükşen cinayetine kilitlendi! Katil zanlısının yakın arkadaşının anlattıkları şoke etti
Giriş Tarihi: 02.09.2021 16:42Güncelleme Tarihi: 02.09.2021 16:42
Son dakika haberler: Müge Anlı'da Büyükşen cinayetine kilitlendi! Katil zanlısının yakın arkadaşının anlattıkları şoke etti
Son dakika haberi: Türkiye, Müge Anlı'da masaya yatırılan Büyükşen cinayetini konuştu! Sırlarla dolu olay yeniden gündeme geldi. Katil zanlısı Esra Taş'ın yakın arkadaşı canlı yayında tek tek anlattı... İşte ayrıntılar