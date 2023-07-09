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Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERLER | Ulaşıma heyelan engeli! Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı: İşte alternatif güzergahlar
Giriş Tarihi: 09.07.2023 22:07 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 22:10

SON DAKİKA HABERLER | Ulaşıma heyelan engeli! Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı: İşte alternatif güzergahlar

Son dakika haberi: Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etmeye devam ediyor. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde sel baskınları yaşanırken çok fazla noktada da heyelan meydana geldi. Bolu Dağı geçişinde ve TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelanlar ulaşımın aksamasına neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır." dedi. Bakan Uraloğlu, sürücülerin kullanmaları gereken güzergahları da açıkladı.

SON DAKİKA HABERLER | Ulaşıma heyelan engeli! Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı: İşte alternatif güzergahlar

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminde etkili olan sağanak nedeniyle heyelan meydana geldi. Bolu Dağı'nın Kaynaşlı ilçesi mevkinde meydana gelen heyelan sebebiyle 1'i TIR, 2'si otomobil olmak üzere 3 araçta maddi hasar oluştu.

SON DAKİKA HABERLER | Ulaşıma heyelan engeli! Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı: İşte alternatif güzergahlar

Hasar gören araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Heyelan nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'ni de kapsayan bölümünün İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

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SON DAKİKA HABERLER | Ulaşıma heyelan engeli! Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı: İşte alternatif güzergahlar

Araçlar, Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendirildi. Karayolları ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı.

SON DAKİKA HABERLER | Ulaşıma heyelan engeli! Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı: İşte alternatif güzergahlar

Bakan Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, TEM Otoyolu'nda da heyelan meydana geldiğini bildirdi.

SON DAKİKA HABERLER | Ulaşıma heyelan engeli! Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı: İşte alternatif güzergahlar

Bakan Uraloğlu şu açıklamayı yaptı:

"Yoğun yağıştan dolayı Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır.

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