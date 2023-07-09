Haberler Yaşam SON DAKİKA HABERLER | Ulaşıma heyelan engeli! Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı: İşte alternatif güzergahlar

Giriş Tarihi: 09.07.2023 22:07 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023 22:10

SON DAKİKA HABERLER | Ulaşıma heyelan engeli! Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapatıldı: İşte alternatif güzergahlar

Son dakika haberi: Yurt genelinde etkili olan sağanak yağış hayatı felç etmeye devam ediyor. Sağanak nedeniyle bazı bölgelerde sel baskınları yaşanırken çok fazla noktada da heyelan meydana geldi. Bolu Dağı geçişinde ve TEM Otoyolu'nda meydana gelen heyelanlar ulaşımın aksamasına neden oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bolu Dağı Tüneli'nden sonra TEM Otoyolu'nda da meydana gelen heyelan sebebiyle Ankara - İstanbul yönü trafiğe kapanmıştır." dedi. Bakan Uraloğlu, sürücülerin kullanmaları gereken güzergahları da açıkladı.