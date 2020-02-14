SON DAKİKA HABERLERİ: 5 milyon dolarlık vurgun yaptı! Sosyal medya paylaşımları olay oldu...

İstanbul'da son dakika operasyonu ile 5 milyon dolarlık vurgun yapan İranlı R.S. yakalandı. Suçlunun gümrük fazlası malları ihaleyle satın aldırma vaadiyle onlarca kişiyi kandırdığı belirtiliyor. İranlı R.S.'nin dolandırıcılıktan elde ettiği para ile lüks bir hayat sürdüğü sosyal medya paylaşımları ile ortaya çıktı. İranlı dolandırıcının sosyal medya hesabından birbirinden farklı lüks araçlarla poz verdiği görüldü. İşte son dakika operasyonunun ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 14.02.2020
13:58
Güncelleme Tarihi: 14.02.2020
14:01
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