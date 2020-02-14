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HABERLERİ: yaptı! Sosyal medya paylaşımları olay oldu...

'da operasyonu ile yapan İranlı R.S. yakalandı. Suçlunun gümrük fazlası malları ihaleyle satın aldırma vaadiyle onlarca kişiyi kandırdığı belirtiliyor. İranlı R.S.'nin dolandırıcılıktan elde ettiği para ile lüks bir hayat sürdüğü sosyal medya paylaşımları ile ortaya çıktı. İranlı dolandırıcının sosyal medya hesabından birbirinden farklı lüks araçlarla poz verdiği görüldü. İşte son dakika operasyonunun ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 14.02.2020 13:58 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020 14:01
SON DAKİKA HABERLERİ: 5 milyon dolarlık vurgun yaptı! Sosyal medya paylaşımları olay oldu...

Gümrük fazlası malları ihaleyle satın aldırma vaadiyle kandırdığı kişilerden 5 milyon dolar alan İranlı yakalandı. Şüphelinin son model araçlarla çektirdiği fotoğraflar dikkat çekti.

SON DAKİKA HABERLERİ: 5 milyon dolarlık vurgun yaptı! Sosyal medya paylaşımları olay oldu...

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 'da gümrükten ihale ile mal alacağını söyleyerek bir kişinin 3 milyon dolarını dolandıran şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: 5 milyon dolarlık vurgun yaptı! Sosyal medya paylaşımları olay oldu...

Çalışmalar neticesinde şüphelinin İran uyruklu Moosen R. M. (54) olduğu belirlendi. Ekipler, Moosen R.M.'yi 5 Şubat günü gerçekleştirilen operasyonla yakalayarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.

SON DAKİKA HABERLERİ: 5 milyon dolarlık vurgun yaptı! Sosyal medya paylaşımları olay oldu...

Şüpheli Moosen R.M.'nin dolandırıcılıktan elde ettiği değerlendirilen paralarla son model otomobiller aldığı, lüks yerlerde yaşadığı ve bunları sosyal medyada paylaştığı öğrenildi.

SON DAKİKA HABERLERİ: 5 milyon dolarlık vurgun yaptı! Sosyal medya paylaşımları olay oldu...

Şüphelinin aynı zamanda başka kişileri de dolandırdığı ve toplamda 5 milyon dolarlık haksız kazanç elde ettiği belirlendi.

SON DAKİKA HABERLERİ: 5 milyon dolarlık vurgun yaptı! Sosyal medya paylaşımları olay oldu...

Gözaltına alınan Moosen R.M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SON DAKİKA HABERLERİ: 5 milyon dolarlık vurgun yaptı! Sosyal medya paylaşımları olay oldu...

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