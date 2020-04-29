Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberleri: 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 65 yaş üstü dışarı çıkma izni gelecek mi?

Son dakika haberleri: 20 yaş altı ve ne zaman bitecek? 65 yaş üstü dışarı çıkma izni gelecek mi?

ile ilgili son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere ülkemizde görülen ilk corona virüs vakasının ardından salgının başlangıç sürecinde 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı getirilmiş, ardından yayımlanan genelge ile 20 yaş altı için de aynı uygulamaya gidilmişti. Uzun süredir evinden dışarı çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar kendileri için dışarı çıkma izni getirilmesinin söz konusu olup olmadığını araştırıyor. Bu bağlamda 20 yaş altı ve ne zaman bitecek, yasak kalkacak mı sorularının yanıtları merak ediliyor. Corona virüs kaynaklı covid-19 hastalığı açısından risk grubunda değerlendirilen 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte konuyla ilgili son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 29.04.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020 09:44
Son dakika haberleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü dışarı çıkma izni gelecek mi?

Son dakika haberleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü dışarı çıkma izni gelecek mi?

ve corona virüs salgınında gelinen son duruma ilişkin konuların ele alındığı kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dakika açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, hafta sonları geçerli olan sokağa çıkma yasağı uygulamasının Ramazan ayı sonuna kadar devam edeceğini belirtirken bu hafta için 1 Mayıs resmi tatilinin de yasak kapsamına alındığı belirti. Yapılan açıklamalar ve yaşanan gelişmeler doğrultusunda sokağa çıkma yasağı ile ilgili pek çok soru işareti oluşurken konuyla ilgili son dakika haberleri de yakından takip edilmeye başlandı. Salgın açısından risk grubundan değerlendirilen ve bu bağlamda sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar için yasak ne zaman bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı kalktı mı? İşte konuyla ilgili son dakika haberinin ayrıntıları…

Son dakika haberleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü dışarı çıkma izni gelecek mi?

Son dakika haberleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü dışarı çıkma izni gelecek mi?

Peki, yeni düzenleme ile nasıl olacak ya da 20 yaş altı ve ne zaman sona eriyor? Haberimizde, konu ile ilgili son gelişmler hakkında detaylı bilgiler yer almaktadır.

HAFTA SONLARI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDİYOR!

Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Haftasonu devam eden sokağa çıkma sınırlamasını bayram sonun akadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. 1 Mayıs gece 00:00'dan başlayarak 1, 2, 3 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlamasını uygulayacağız" dedi.

65 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLE İLGİLİ YENİ DÜZENLEME YOLDA MI?

20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı genelgesine dair yeni gelişmeler yaşanıyor. Alınan kararlarda değişiklikler yapılabileceği gündemde yer alırken vatandaşlar gelen haberler doğrultusunda hafta sonu dışarı çıkılabilecek mi merak ediyor. Henüz bu gelişmenin 20 yaşındaki vatandaşlara uygulanacağı gibi bir durum söz konusu değilken işte gelen bu yeni gelişmeye dair detaylar…

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü dışarı çıkma izni gelecek mi?

Son dakika haberleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü dışarı çıkma izni gelecek mi?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILIYOR MU?

Hükümet koronavirüs salgınıyla ilgili bazı kararları gözden geçiriyor. AK Parti MYK'da ve bakanlıklarda yapılan toplantılarda, koronavirüs mücadelesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. 65 yaş üstüne verilmesi ilk kararlardan olduğu için, bu grubu kısmen rahatlatmak ve sürekli evde kalmanın yarattığı psikolojik sıkıntıları azaltmak için yöntem geliştiriliyor.

Son dakika haberleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü dışarı çıkma izni gelecek mi?

Son dakika haberleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü dışarı çıkma izni gelecek mi?

Kamuoyunda da bu konuda oluşan talepler doğrultusunda, 65 yaş üstüne, uygulanan hafta sonları izin verilmesi planlanıyor. Bu plan, sokağa çıkmanın günde 3 saat olması, maske takılması, sosyal mesafenin korunması koşuluyla hayata geçirilecek. Karar, 21 Mart'tan bu yana sokağa çıkamayan 7.5 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

Son dakika haberleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü dışarı çıkma izni gelecek mi?

Son dakika haberleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü dışarı çıkma izni gelecek mi?

MEYDANLARA KONTROL

Ramazan ayı boyunca özellikle iftardan sonra şehirlerde kalabalık oluşmaması için valiliklere talimat verildi. Her vali, kendi ilinde kalabalık olabilecek meydan, cadde gibi yerleri gerekirse araç ve yaya trafiğine kapatacak. İftardan sonra insanların belli merkezlerde kalabalık oluşturmalarına izin verilmeyecek.

KREDİLERE SIKI TAKİP

Toplantıda, koronavirüs kapsamında verilen kredileri bazı kişilerin amaç dışı kullandığı, dövize ve altına yatırım yaparak kısa yoldan kazanç sağlamayı tercih ettikleri iddiaları da gündeme geldi. İlgili bakanlar ise kredi kullanımlarının yakından takip edildiğini, bu tür suiistimallere izin verilmeyeceğini ifade ettiler.

HAZİRANIN İKİNCİ YARISI

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ramazan sonrasında Türkiye'nin biraz nefes alacağını, ancak daha fazla rahatlamanın haziran ortasından sonra görüleceğini dile getirerek, temkinli değerlendirmeler yaptı. Bakan Koca, Atatürk Havalimanı'nın yanına yapılan hastanenin stratejik açıdan önemini anlatırken, "Buraya yine uçaklar inebilecek. Havalimanında hastane olması bizin açımızdan iyi olacak. Sağlık turizmini geliştirmeyi düşünüyoruz. İleride bu amaçla kullanılabilir" dedi.

ÜCRETLİ MASKE SATIŞI

Maske üretimi ve dağıtımı konusu da toplantıda konuşuldu. Maskelerin vatandaşa ücretsiz verilmesine devam edilirken, firmaların bunları isteyene satabilmesi de ele alındı. Fiyatlara belli oranda sınırlama getirip, denetim yaparak maske satışına izin verilebileceği dile getirildi. Bu konunun değerlendirilerek, kararın daha sonra açıklanacağı belirtildi. (Kaynak: Hurriyet)

Son dakika haberleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü dışarı çıkma izni gelecek mi?

Son dakika haberleri: 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü dışarı çıkma izni gelecek mi?

SON DAKİKA