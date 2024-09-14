Giriş Tarihi: 14.09.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024
18:24
SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evinden çuval dolusu eşya alındı
Son dakika haberleri... Henüz 8 yaşında bir cinayete kurban giden Narin Güran'ın katillerinin bulunması için nefesler tutuldu. Türkiye, Narin Güran soruşturmasını yakından takip ederken soruşturmaya ilişkin de yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda, itirafçı Nevzat Güran'ın işi jandarma eşliğinde evine geldi. Nevzat Güran'ın evinden çuval dolusu eşyalar alındığı görüldü.