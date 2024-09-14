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Giriş Tarihi: 14.09.2024 18:20 Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 18:24

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın evinden çuval dolusu eşya alındı

Son dakika haberleri... Henüz 8 yaşında bir cinayete kurban giden Narin Güran'ın katillerinin bulunması için nefesler tutuldu. Türkiye, Narin Güran soruşturmasını yakından takip ederken soruşturmaya ilişkin de yeni gelişmeler yaşanıyor. Bu kapsamda, itirafçı Nevzat Güran'ın işi jandarma eşliğinde evine geldi. Nevzat Güran'ın evinden çuval dolusu eşyalar alındığı görüldü.

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın evinden çuval dolusu eşya alındı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında, çuval içerisinde ve üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor.

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın evinden çuval dolusu eşya alındı

Soruşturma kapsamında itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın eşi jandarma ekipleri eşliğinde eve geldi. Nevzat Bahtiyar'ın eşi evden çuval dolusu eşya alındı.

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SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın evinden çuval dolusu eşya alındı

SALİM GÜRAN, NEVZAT BAHTİYAR'I SUÇLADI

Soruşturma kapsamında, 2 Eylül'de tutuklanan amca Salim Güran'ın cezaevinden getirildiği Diyarbakır Adliyesi'nde soruşturmayı yürüten 3 savcı tarafından ifadesi alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Salim Güran, cezaevine götürüldü.

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın evinden çuval dolusu eşya alındı

Güran, savcılıkta, olay günü yaptıklarına ilişkin daha önce jandarma ve savcılıkta verdiği ifadeleri tekrarladı, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Aracına farklı çocukların bindiğini savunan Güran, "Sadece Narin'in DNA'sının çıktığına ilişkin herhangi bir diyeceğim yoktur" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetinde yeni gelişme: İtirafçı Nevzat Bahtiyar’ın evinden çuval dolusu eşya alındı

Soruşturma kapsamında tutuklanan Mehmet Selim Atasoy'un olay günü tarlada kızlarının olmadığını, sadece oğlu ve kendisinin olduğunu belirttiğinin aktarılması ve "olaydan 2 gün önce Salim'in kızlarını köydeki evine götürdüğü" yönündeki beyanlarının sorulması üzerine Güran, şunları ifade etti:

"Bu beyanı kabul etmiyorum. Olay günü kızları da tarladaydı. Kızlarını ben olay günü eve götürdüm. 20.00 sıralarında bana telefon geldi ve 'Narin kayıp' dediler. Beni arayan kızım Gizem'di. Köyün içine arabayla gittiğimde bütün köy kapıdaydı. Ben telefonla jandarma komutanını arayıp 'Kardeşimin kızı kayıptır' dedim. Yürüyerek aramaya katıldım. Sabaha kadar arama yaptık."

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