Giriş Tarihi: 20.09.2024 22:34
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
22:50
SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetini aydınlatacak diyalog! 37 saniyelik o konuşma dosyada
Son dakika haberleri... Türkiye, günlerdir 8 yaşında öldürülen Narin'in katillerini arıyor. Soruşturma kapsamında her geçen gün yeni bir detay daha ortaya çıkıyor. Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında tutuklanan amca Salim Güran ve işçisi olduğu öğrenilen R.A'nın (15) olay günü cep telefonu ile Kürtçe yaptıkları konuşma deşifre edilerek hazırlanan tutanak dosyaya eklendi.