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Giriş Tarihi: 20.09.2024 22:34 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 22:50

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetini aydınlatacak diyalog! 37 saniyelik o konuşma dosyada

Son dakika haberleri... Türkiye, günlerdir 8 yaşında öldürülen Narin'in katillerini arıyor. Soruşturma kapsamında her geçen gün yeni bir detay daha ortaya çıkıyor. Diyarbakır'da cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasında tutuklanan amca Salim Güran ve işçisi olduğu öğrenilen R.A'nın (15) olay günü cep telefonu ile Kürtçe yaptıkları konuşma deşifre edilerek hazırlanan tutanak dosyaya eklendi.

Hüseyin KAÇAR
SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetini aydınlatacak diyalog! 37 saniyelik o konuşma dosyada

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma kapsamında tutuklanan amca Salim Güran ve işçisi olduğu öğrenilen R.A'nın (15) olay günü cep telefonu ile Kürtçe yaptıkları konuşma deşifre edilerek hazırlanan tutanak dosyaya eklendi.

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetini aydınlatacak diyalog! 37 saniyelik o konuşma dosyada

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetini aydınlatacak diyalog! 37 saniyelik o konuşma dosyada

Aralarında Narin Güran'ın annesi Yüksel ve ağabeyi Enes'in de bulunduğu 12 kişinin tutuklandığı soruşturmada, tutuklu amca Salim Güran (46) ve işçisi olduğu öğrenilen R.A. arasında 21 Ağustos Çarşamba günü saat 18.38.02'de cep telefonu ile yapılan 37 saniyelik Kürtçe görüşmenin ses kaydı yeminli tercüman tarafından incelendi.

Deşifresi yapılan konuşma, 13 Eylül'de tutanak halinde soruşturma dosyasına eklendi.

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetini aydınlatacak diyalog! 37 saniyelik o konuşma dosyada

Dosyaya eklenen tutanakta ses kaydına ilişkin şu ifadeler yer alıyor:

1. Erkek şahıs: Alo (Alo)
2. Erkek şahıs: Remezan

1. Erkek şahıs: Haa (Efendim)
2. Erkek şahıs: Sona doğru senin bir şeyin düşmüş, sınırın orda, sona doğru

SON DAKİKA HABERLERİ | Narin Güran cinayetini aydınlatacak diyalog! 37 saniyelik o konuşma dosyada

1. Erkek şahıs: Hııı
2. Erkek şahıs: Sınırın orada, senin bir şeyin

1. Erkek şahıs: Tamam, Hıı
2. Erkek şahıs: Sınırın orada, sınırda, taşların orda

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